Evde mangal lezzetini aratmayacak: Tavuk şiş tarifi

Evde mangal lezzetini aratmayacak, lokum gibi yumuşacık bir tavuk şiş hazırlamak düşündüğünüzden çok daha kolay. İşin bütün sırrı, etin lezzetini ikiye katlayan ve ağızda dağılmasını sağlayan o nefis yoğurtlu marinasyon sosunda gizli. Akşam yemeği sofralarınızı ziyafete dönüştürecek bu pratik tarifle sevdiklerinize parmaklarını yedirmeye hazır olun!

Giriş Tarihi: 07.07.2026 08:30

YAPILIŞI

MALZEMELER

Tavuk ve Marine İçin:

  • 600 gram kemiksiz tavuk göğsü veya kemiksiz tavuk but (But eti kullanmak şişlerin çok daha sulu ve yumuşak olmasını sağlar)
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı domates veya biber salçası
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ
  • 2 diş ezilmiş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber (veya pul biber)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber ve kimyon

Şişe Dizmek İçin (İsteğe Bağlı):

  • Çeri domates
  • Yeşil veya kapya biber (iri doğranmış)
  • Tahta veya metal şişler

HAZIRLANIŞI

  • Tavukları Doğrayın: Tavuk etlerini kuşbaşı büyüklüğünde, içi çiğ kalmayacak ancak kuruyup küçülmeyecek boyutta küp küp doğrayın.
  • Sosu Hazırlayın: Geniş ve derin bir kasede yoğurt, salça, zeytinyağı, sarımsak ve tüm baharatları pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırın.
  • Marine Edin: Doğradığınız tavukları hazırladığınız sosun içine aktarın ve etlerin her tarafının sosa bulanmasını sağlayın. Kasenin üzerini streç filmle hava almayacak şekilde kapatıp buzdolabında en az 2 saat dinlendirin. (Vaktiniz varsa bir gece önceden bekletmek lezzeti zirveye taşır).
  • Şişlere Dizin: Dinlenen tavukları şişlere çok sıkıştırmadan dizin. İsteğe bağlı olarak etlerin arasına çeri domates ve biber dilimleri yerleştirebilirsiniz.

Pişirme Aşaması:

  • Tavada veya Izgarada: Geniş ve çok hafif yağlanmış bir döküm tavada (veya elektrikli ızgarada), şişleri sürekli çevirerek her tarafı eşit şekilde kızarana kadar pişirin.
  • Fırında: Şişleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200°C fırında kontrollü olarak yaklaşık 20-25 dakika, üzerleri kızarana dek pişirin.
  • Mutfak İpucu: Eğer tahta çöp şiş kullanacaksanız, etleri dizmeden önce şişleri 15-20 dakika su dolu bir bardağın veya tepsinin içinde bekletin. Bu basit işlem, pişirme esnasında tahta şişlerin yanmasını ve kopmasını önleyecektir.

Şimdiden ellerinize sağlık ve afiyet olsun!

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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