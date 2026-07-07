Evde mangal lezzetini aratmayacak: Tavuk şiş tarifi
Evde mangal lezzetini aratmayacak, lokum gibi yumuşacık bir tavuk şiş hazırlamak düşündüğünüzden çok daha kolay. İşin bütün sırrı, etin lezzetini ikiye katlayan ve ağızda dağılmasını sağlayan o nefis yoğurtlu marinasyon sosunda gizli. Akşam yemeği sofralarınızı ziyafete dönüştürecek bu pratik tarifle sevdiklerinize parmaklarını yedirmeye hazır olun!
Giriş Tarihi: 07.07.2026 08:30
YAPILIŞI
MALZEMELER
Tavuk ve Marine İçin:
600 gram kemiksiz tavuk göğsü veya kemiksiz tavuk but (But eti kullanmak şişlerin çok daha sulu ve yumuşak olmasını sağlar)
2 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı domates veya biber salçası
3 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ
2 diş ezilmiş sarımsak
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı toz kırmızı biber (veya pul biber)
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber ve kimyon
Şişe Dizmek İçin (İsteğe Bağlı):
Çeri domates
Yeşil veya kapya biber (iri doğranmış)
Tahta veya metal şişler
HAZIRLANIŞI
Tavukları Doğrayın: Tavuk etlerini kuşbaşı büyüklüğünde, içi çiğ kalmayacak ancak kuruyup küçülmeyecek boyutta küp küp doğrayın.
Sosu Hazırlayın: Geniş ve derin bir kasede yoğurt, salça, zeytinyağı, sarımsak ve tüm baharatları pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırın.
Marine Edin: Doğradığınız tavukları hazırladığınız sosun içine aktarın ve etlerin her tarafının sosa bulanmasını sağlayın. Kasenin üzerini streç filmle hava almayacak şekilde kapatıp buzdolabında en az 2 saat dinlendirin. (Vaktiniz varsa bir gece önceden bekletmek lezzeti zirveye taşır).
Şişlere Dizin: Dinlenen tavukları şişlere çok sıkıştırmadan dizin. İsteğe bağlı olarak etlerin arasına çeri domates ve biber dilimleri yerleştirebilirsiniz.
Pişirme Aşaması:
Tavada veya Izgarada: Geniş ve çok hafif yağlanmış bir döküm tavada (veya elektrikli ızgarada), şişleri sürekli çevirerek her tarafı eşit şekilde kızarana kadar pişirin.
Fırında: Şişleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200°C fırında kontrollü olarak yaklaşık 20-25 dakika, üzerleri kızarana dek pişirin.
Mutfak İpucu: Eğer tahta çöp şiş kullanacaksanız, etleri dizmeden önce şişleri 15-20 dakika su dolu bir bardağın veya tepsinin içinde bekletin. Bu basit işlem, pişirme esnasında tahta şişlerin yanmasını ve kopmasını önleyecektir.