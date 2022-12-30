Fırında sebzeli tavuk tarifi: Sosuyla parmak ısırtan enfes bir lezzet!

Fırında tavuk, herkesin severek yediği enfes mi enfes lezzetlerden biri oluyor. Akşam yemeği sofralarınızı şölene çevirecek olan bu yemeği bir yiyen bir daha yemek isteyecek. Farklı ve lezzetli sosuyla yumuşacık bir tarif! İşte detayları...

Giriş Tarihi: 30.12.2022 08:47 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 08:47
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 40 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 464 kcal

MALZEMELER

  • 3 diş sarımsak
  • 1 bütün tavuk
  • 3 adet patates
  • 1 adet soğan
  • 2 adet havuç,
  • 1 su bardağı bezelye
  • 1,5 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı biber
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı karabiber

YAPILIŞI

  1. İlk olarak, tavuğu güzelce yıkayın sonra büyük bir tencerede 15 dakika kadar haşlayın.
  2. Ardından fırın tepsisine içine julyen doğranmış soğanları, kabukları soyulmuş sarımsakları ve dilimlenmiş patatesleri ekleyin.
  3. Tavuk haşlandıktan sonra fırın tepsisine yerleştirin.
  4. O sırada tavuğun sosunu hazırlayın.
  5. Bir kaba, salça, zeytinyağı ve baharatları koyup güzelce karıştırın.
  6. Sonra bu sosu tavuğa güzelce sürün, geri kalanının içine su ekleyin ve fırın tepsisine dökün.
  7. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 35-40 dakika kadar pişirin.
  8. Fırında sebzeli tavuğumuz hazır. Herkese afiyet olsun!

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