Fırında sebzeli tavuk tarifi: Sosuyla parmak ısırtan enfes bir lezzet!
Fırında tavuk, herkesin severek yediği enfes mi enfes lezzetlerden biri oluyor. Akşam yemeği sofralarınızı şölene çevirecek olan bu yemeği bir yiyen bir daha yemek isteyecek. Farklı ve lezzetli sosuyla yumuşacık bir tarif! İşte detayları...
Giriş Tarihi: 30.12.2022 08:47Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 08:47
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
40 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
464 kcal
MALZEMELER
3 diş sarımsak
1 bütün tavuk
3 adet patates
1 adet soğan
2 adet havuç,
1 su bardağı bezelye
1,5 su bardağı su
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kırmızı biber
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
YAPILIŞI
İlk olarak, tavuğu güzelce yıkayın sonra büyük bir tencerede 15 dakika kadar haşlayın.
Ardından fırın tepsisine içine julyen doğranmış soğanları, kabukları soyulmuş sarımsakları ve dilimlenmiş patatesleri ekleyin.
Tavuk haşlandıktan sonra fırın tepsisine yerleştirin.
O sırada tavuğun sosunu hazırlayın.
Bir kaba, salça, zeytinyağı ve baharatları koyup güzelce karıştırın.
Sonra bu sosu tavuğa güzelce sürün, geri kalanının içine su ekleyin ve fırın tepsisine dökün.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 35-40 dakika kadar pişirin.