Kremalı ıspanaklı tavuk: Lezzetine inanamayacaksınız...

Akşam yemeğinde sofranıza damgasını vuracak, restoran şeflerinden çıkmış gibi görünen ama aslında evde dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz bir lezzetle tanışmaya hazır mısınız? Krema, güneşte kurutulmuş domates ve eriyen peynirin büyüleyici uyumuyla harmanlanan bu nefis tavuk tarifi, hem göze hem damağa hitap ediyor. Misafirleriniz sırrınızı soracak, siz ise bu pratik tarifi saklamak isteyeceksiniz!
Giriş Tarihi: 03.09.2025 09:02Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 09:07
YAPILIŞI
MALZEMELER (4 KİŞİLİK)
4 adet tavuk göğsü
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz ve karabiber
2 diş sarımsak (ince doğranmış)
1 su bardağı güneşte kurutulmuş domates (yağda bekletilmiş olanlardan kullanırsan daha lezzetli olur, doğranmış)
2 su bardağı taze ıspanak yaprağı
1 su bardağı krema
½ su bardağı rendelenmiş parmesan (veya kaşar peyniri)
1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
HAZIRLANIŞI
Tavuk göğüslerini tuz ve karabiberle ov. Geniş bir tavada zeytinyağını ısıt ve tavukları her iki tarafı altın rengi olana kadar 5-6 dakika pişir. Daha sonra bir tabağa al.
Aynı tavada sarımsağı ekle, hafif kavur. Ardından doğranmış güneşte kurutulmuş domatesleri ekle.
Kremayı tavaya dök, kaynamaya yakın parmesan peynirini ilave et. Peynir eriyip sos kıvam alınca ıspanakları ekle ve 1-2 dakika karıştırarak yumuşamasını sağla.
Tavukları tekrar sosun içine al. 5 dakika kadar kısık ateşte pişir, sosla iyice bütünleşmesini sağla.
Sıcak olarak servis et. Yanına makarna, pirinç pilavı veya çıtır ekmek çok yakışır.