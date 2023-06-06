Tavuk şiş tarifi: Bir yiyen bir daha isteyecek

Hem pratik hazırlık süreci hem de doyuruculuğuyla ana yemek alternatiflerinden biri olan tavuk şişi; akşam yemeklerinizden yemek davetlerinize birçok sofrada alternatif olarak menüye ekleyebilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 06.06.2023 08:54 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 08:54
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 60 dakika Hazırlama 25 dakika
  • Porsiyon : 126 kcal

MALZEMELER

  • 500 gram bonfile veya ızgaralık tavuk

Sosu için

  • 1 çay bardağı süt
  • 1/2 (yarım) çay bardağı zeytinyağ veya sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 1 küçük boy rendelemiş soğan
  • 3 diş rendelenmiş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • Tuz
  • 3-4 adet patates

Şişlerin aralarına dizmek için

  • 2-3 adet yeşil biber ve kırmızı biber
  • 2 adet domates veya çeri domates

YAPILIŞI

  1. Tavukları kuşbaşı doğrayın.
  2. Sosunu hazırladıktan sonra içine tavukları ilave edin ve iyice harmanlayın.
  3. Dolapta yaklaşık bir saat dinlendirdikten sonra tavukları ve sebzeleri sırayla şişlere dizin.
  4. Kalan sos ve patatesleri de iyice karıştırın.
  5. Yağlı kağıt serili tepsiye şişleri dizin, kalan kısmına patatesleri de ayrı olarak yerleştirdikten sonra fırında pişirin.
  6. Afiyet olsun.

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