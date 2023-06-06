Tavuk şiş tarifi: Bir yiyen bir daha isteyecek

Hem pratik hazırlık süreci hem de doyuruculuğuyla ana yemek alternatiflerinden biri olan tavuk şişi; akşam yemeklerinizden yemek davetlerinize birçok sofrada alternatif olarak menüye ekleyebilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 06.06.2023 08:54Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 08:54
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
60 dakika
Hazırlama
25 dakika
Porsiyon :
126 kcal
MALZEMELER
500 gram bonfile veya ızgaralık tavuk
Sosu için
1 çay bardağı süt
1/2 (yarım) çay bardağı zeytinyağ veya sıvı yağ
1 tatlı kaşığı salça
1 küçük boy rendelemiş soğan
3 diş rendelenmiş sarımsak
1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı kekik
Tuz
3-4 adet patates
Şişlerin aralarına dizmek için
2-3 adet yeşil biber ve kırmızı biber
2 adet domates veya çeri domates
YAPILIŞI
Tavukları kuşbaşı doğrayın.
Sosunu hazırladıktan sonra içine tavukları ilave edin ve iyice harmanlayın.
Dolapta yaklaşık bir saat dinlendirdikten sonra tavukları ve sebzeleri sırayla şişlere dizin.
Kalan sos ve patatesleri de iyice karıştırın.
Yağlı kağıt serili tepsiye şişleri dizin, kalan kısmına patatesleri de ayrı olarak yerleştirdikten sonra fırında pişirin.