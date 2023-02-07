Tavuk wrap tarifi: Her lokması lezzet şöleni

Son yıllarda en sevilen lezzetlerden biri olan tavuk wrap, hem lezzeti hem de pratikliğiyle en çok sevilen tariflerden biri. Üstelik evinizde kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu tarifle lezzetli bir menü oluşturabilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 07.02.2023 08:54Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 08:54
2-4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Adet :
400 kcal
MALZEMELER
500g tavuk göğsü
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
1 adet çarliston biber
1 adet kapya biber
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı karabiber
1 paket sıvı krema
1 yemek kaşığı köri
100g Kaşar Peyniri
500g Lavaş
Arası için;
Marul
Domates
YAPILIŞI
Tavadaki ocağa tavukları aldıktan sonra sıvı yağ ekleyin ve tavukları suyu çekene kadar pişirin.
Suyunu çeken tavuklara doğranmış soğan, kırmızı biber ve çarliston biberleri de ekledikten sonra karıştırarak soteleyin.
Tuz, pul biber ve karabiberi ekleyin. Sıvı kremayı ve köriyi de ekleyin ve malzemeleri karıştırın.
Rendelenmiş kaşar peynirini ekleyerek peynir eriyene kadar karıştırmaya devam edin.
Lavaşımızı alalım, ortasına hazırladığımız tavuklu harcı yerleştirin. Ardından üzerine doğradığın marul ve dilimlediğin domatesi yerleştirerek lavaşı rulo şeklinde sarın.