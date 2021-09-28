Tavuklu hünkar beğendi tarifi: Tavuklu hünkar beğendi nasıl yapılır?
Osmanlı saray mutfağının en bilinen yemeklerinden olan, Osmanlı padişahlarının göz bebeği olan ve adını da buradan alan hünkar beğendinin orjinali kırmızı et ile yapılır. Ancak kişilerin isteklerine göre tavuk etiyle de hünkar beğendi yapılabilir. Orijinal hünkar beğendi ile aynı pişirme aşamalarına sahip olan tavuklu hünkar beğendi basit ancak teknik gerektiren bir ana yemektir. Özellikle yemeğin temeli olan beğendinin kıvamı son derece önemlidir. İşte akşam yemeklerinde sofrayı süsleyecek tavuklu hünkar beğendi tarifi.
Giriş Tarihi: 28.09.2021 14:27Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 14:27
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
40 dakika
MALZEMELER
800 gr tavuk göğsü
1 orta boy kuru soğan
2 sivri biber
1 büyük boy domates
3 yemek kaşığı sıvıyağ
Tuz, karabiber, pul biber
4 adet patlıcan (çekirdeksiz olmasına dikkat edin)
Tereyağı
Yemek kaşığı un
Yarım su bardağı süt
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
AŞÇININ NOTU
YAPILIŞI
Tavuklu hünkar beğendi tarifi yapımında ilk adımda beğendinin ana malzemelerinden biri olan patlıcanı közleyin.
Közleme için fırını ya da ocağı tercih edebilirsiniz.
Közlenmiş patlıcanların kolay bir şekilde koyulması için üstünü streç film ile kapatın ve 20 dakika bekletin.
Diğer taraftan tavuk göğsünü kuşbaşı şekilde doğrayın. Bir tencerede soğanı pembeleşinceye kadar kavurun.
Ardından tavukları ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin.
Biberleri ve domatesleri de küçük küçük doğrayın.
Ardından tavukların üstüne biberleri ve domatesleri de koyun.
Pişmeye devam eden tavukların üzerine baharatlarınızı ve tuzunuzu ekleyerek 5 dakika daha pişirin.
Beğendi için derin bir tencerede tereyağını eritin. Eriyen tereyağına unu ekleyin ve unu kavurun. Unun kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
Unun kokusu çıktıktan sonra içerisine sütü ekleyin ve bir çırpma teli yardımı ile karıştırmaya devam edin.
Tavuklu hünkar beğendi yapılışı sırasında beğendiye ekleyeceğiniz kaşar peyniri arzuya göre değişiklik gösterebilir. İsterseniz kaşar peyniri eklemeden de beğendinizi yapabilirsiniz.
Közlediğiniz patlıcanları ise soyduktan sonra ezin ve sütlü karışımın içine dökün.
Tuz ve karabiberi eklediğiniz beğendinin içine son olarak kaşar peynirini de ekleyin.
Pişirdiğiniz beğendiyi bir servis tabağına koyun. Ardından da diğer tarafta pişirdiğiniz tavukları beğendinin üstüne ekleyin ve servis edin.