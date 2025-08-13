Zengin içeriği ile sofralarınızı süsleyecek: Tavuk tava tarifi

Malzemeler:

500 gram tavuk göğsü veya but (kuşbaşı doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ (zeytinyağı veya ayçiçek yağı)

1 adet büyük boy soğan (yarım ay şeklinde doğranmış)

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 adet yeşil biber (isteğe göre kırmızı biber de olur)

1 adet domates (kabukları soyulmuş ve doğranmış)

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kekik veya zahter (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Geniş bir tavaya yağı alın ve ısıtın.

Tavuk etlerini ekleyin, orta ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun (yaklaşık 10-12 dakika).

Ardından doğranmış soğanı ve sarımsağı ekleyin, soğanlar yumuşayana kadar kavurun.

Biberleri ilave edin, birkaç dakika daha soteleyin.

Domates ve salçayı ekleyip karıştırın. Baharatları da ilave edin.

Kapağını kapatıp kısık ateşte 10-15 dakika pişirin. Gerekirse az bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.