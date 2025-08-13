Zengin içeriği ile sofralarınızı süsleyecek: Tavuk tava tarifi

Fırında pişirilen ve zengin içeriği ile ağızda enfes bir tat bırakan tavuk tava, yoğun geçen günlerde adeta kurtarıcı niteliğinde sıkça tercih edilir. Pratik hazırlanışı ve lezzetli tadıyla akşam yemeklerinin doyurucu tarifi, baharat ve sebzelerin uyumu ile birleşerek sofralarınızı süsler. İşte "Bugün ne pişirsem?" diye düşünürken imdadınıza yetişen tavuk tava tarifi...

Giriş Tarihi: 13.08.2025 08:49 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 08:49

YAPILIŞI

Malzemeler:

500 gram tavuk göğsü veya but (kuşbaşı doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ (zeytinyağı veya ayçiçek yağı)

1 adet büyük boy soğan (yarım ay şeklinde doğranmış)

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 adet yeşil biber (isteğe göre kırmızı biber de olur)

1 adet domates (kabukları soyulmuş ve doğranmış)

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kekik veya zahter (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Geniş bir tavaya yağı alın ve ısıtın.

Tavuk etlerini ekleyin, orta ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun (yaklaşık 10-12 dakika).

Ardından doğranmış soğanı ve sarımsağı ekleyin, soğanlar yumuşayana kadar kavurun.

Biberleri ilave edin, birkaç dakika daha soteleyin.

Domates ve salçayı ekleyip karıştırın. Baharatları da ilave edin.

Kapağını kapatıp kısık ateşte 10-15 dakika pişirin. Gerekirse az bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?