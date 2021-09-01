3 malzemeli vegan kurabiye tarifi

3 MALZEMELİ VEGAN KURABİYE NASIL YAPILIR?

İlk olarak hurmaları 15 dakika boyunca ılık suda bekletin. Ardından sudan çıkarıp kabuklarını soyun ve blender'dan geçirin.

Püre haline gelen hurmaya yulafı ilav edin ve elinizle hafif bir şekilde yoğurun.

15 dakika boyunca yulaflı hurmayı dinlendirin.

Cevizleri robottan geçirin ve karışıma ekleyin.

Elde ettiğiniz karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve kurabiye şeklini verin.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.

