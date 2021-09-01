3 malzemeli vegan kurabiye tarifi

Diyet yapanlar, vegan beslenenler ve süt ürünlerine karşı alerjisi olanları şöyle alabilir miyiz? Sizler için enfes bir kurabiye hazırladık ve üstelik sadece 3 malzemeli!

Giriş Tarihi: 01.09.2021 15:15 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 15:15
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

2 su bardağı yulaf
15 adet hurma
10 adet ceviz

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz kurabiyeye tarçın da ilave edebilirsiniz.

YAPILIŞI

3 MALZEMELİ VEGAN KURABİYE NASIL YAPILIR?

İlk olarak hurmaları 15 dakika boyunca ılık suda bekletin. Ardından sudan çıkarıp kabuklarını soyun ve blender'dan geçirin.
Püre haline gelen hurmaya yulafı ilav edin ve elinizle hafif bir şekilde yoğurun.
15 dakika boyunca yulaflı hurmayı dinlendirin.
Cevizleri robottan geçirin ve karışıma ekleyin.
Elde ettiğiniz karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve kurabiye şeklini verin.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.

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