Fellah köftesi tarifi: Anadolu mutfağının lezzetli klasiği...

MALZEMELER

Köfte için:

2 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı sıcak su

1 adet yumurta

1 çay bardağı un

1 yemek kaşığı irmik

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı pul biber

Sosu için:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 adet rendelenmiş domates veya 1 çay bardağı domates püresi

Tuz

Pul biber

Karabiber

Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)

YAPILIŞI

İnce bulguru geniş bir kaba alın ve üzerine sıcak suyu dökün. Üzerini kapatıp 10–15 dakika şişmeye bırakın.

Şişen bulgura yumurta, un, irmik, tuz ve baharatları ekleyin. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparın, yuvarlayın ve ortalarına serçe parmağınızla hafifçe bastırarak çukur oluşturun.

Büyük bir tencerede tuzlu su kaynatın. Köfteleri kaynar suya atın ve suyun yüzeyine çıkana kadar yaklaşık 5–7 dakika haşlayın. Kevgirle çıkarıp süzün.

Sos için tavada zeytinyağını ısıtın. Salçayı ekleyip kavurun. Sarımsağı ilave edin.

Rendelenmiş domatesi ekleyin, baharatlarla tatlandırın ve 5–10 dakika pişirin.

Haşlanmış köfteleri sosun içine alın ve nazikçe karıştırın.

Ocaktan aldıktan sonra ince kıyılmış maydanozu ekleyin.

PÜF NOKTALARI

Hamur çok kuruysa 1–2 yemek kaşığı su ekleyebilirsiniz.

Köftelerin ortasını çukur yapmak, sosu daha iyi tutmalarını sağlar.

Servis sırasında üzerine biraz limon sıkmak lezzetini artırır.

Yanında sarımsaklı yoğurtla da servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!