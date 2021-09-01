Hindistan cevizi dondurması

Süt ve süt ürünlerine karşı alerjiniz varsa ya da vegan beslenmeyi tercih ediyorsanız bu dondurma tam da size göre. Hindistan cevizli dondurmayı hazırlarken dikkat etmeniz gereken şey dondurmayı doğru bir şekilde dondurmak. İşte tüm detaylarıyla vegan hindistan cevizli dondurma tarifi...

Giriş Tarihi: 01.09.2021 08:49 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 08:49
  • 3 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika

MALZEMELER

200 ml soya sütü<br /> 200 ml Hindistan cevizi sütü<br /> Akçaağaç şurubu<br /> Toz tarçın<br /> &nbsp;

AŞÇININ NOTU

Akçaağaç şurubu yerine şeker kamışı da kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

HİNDİSTAN CEVİZİ DONDURMASI NASIL YAPILIR?

Büyün malzemeleri mutfak robotuna alın. Köpük köpük olana kadar malzemeler robottan geçirin.
Karışımı bir kaba aktarın ve yaklaşık 3 saat buzdolabında bekletin.
Dondurmayı tekrar buzluktan çıkarın ve robottan geçirin.
Karışımı dondurmak için tekrar kabına aktarın ve yaklaşık 8 saat buzlukta bekletin.
Afiyet olsun...

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