Hindistan cevizi dondurması

YAPILIŞI

HİNDİSTAN CEVİZİ DONDURMASI NASIL YAPILIR?



Büyün malzemeleri mutfak robotuna alın. Köpük köpük olana kadar malzemeler robottan geçirin.

Karışımı bir kaba aktarın ve yaklaşık 3 saat buzdolabında bekletin.

Dondurmayı tekrar buzluktan çıkarın ve robottan geçirin.

Karışımı dondurmak için tekrar kabına aktarın ve yaklaşık 8 saat buzlukta bekletin.

Afiyet olsun...