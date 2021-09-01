Hindistan cevizi dondurması

MALZEMELER
200 ml soya sütü<br />
200 ml Hindistan cevizi sütü<br />
Akçaağaç şurubu<br />
Toz tarçın<br />
AŞÇININ NOTU
Akçaağaç şurubu yerine şeker kamışı da kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
HİNDİSTAN CEVİZİ DONDURMASI NASIL YAPILIR?
Büyün malzemeleri mutfak robotuna alın. Köpük köpük olana kadar malzemeler robottan geçirin.
Karışımı bir kaba aktarın ve yaklaşık 3 saat buzdolabında bekletin.
Dondurmayı tekrar buzluktan çıkarın ve robottan geçirin.
Karışımı dondurmak için tekrar kabına aktarın ve yaklaşık 8 saat buzlukta bekletin.
Afiyet olsun...