En doyurucu ve lezzetli menü: Sebzeli bulgur pilavı
Farklı sebzeler ve bulguru bir araya gelmesi ile oluşan bu pilav, hem sebzelerin faydalı vitamin ve mineral içeriği hem de bulgurun yoğun lif oranı sayesinde oldukça faydalı bir menü haline geliyor. İşte sebzeli bulgur pilavı tarifi...
Giriş Tarihi: 01.09.2021 17:25Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 17:25
4 Kişilik
DiyetEv YapımıVejetaryenEkonomik Tarif
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
1 adet yeşil biber
1 adet kırmızı biber
1 adet patates
2 adet domates
1 yemek kaşığı salça
2 su bardağı bulgur
1,5 tatlı kaşığı tuz
4 su bardağı sıcak su
AŞÇININ NOTU
Bulgurun cinsine göre su oranını doğru olarak tercih edin.
YAPILIŞI
Soğanı yemeklik doğrayalım ve pembeleşene kadar sıvı yağda kavuralım.
Biberleri doğradıktan sonra tencereye ekleyelim ve soğanla birlikte kavurmaya başlayalım.
Patatesleri soyup doğradıktan sonra onları da kavurmaya başlayalım.
Ardından küçük küçük doğranmış domatesleri ekleyelim ve karıştıralım.
Salçamızı da ekleyerek son kez karıştıralım ve tencerenin kapağını kapatarak orta ateşte, yaklaşık 10 dakika sebzeler pişene kadar bekleyelim.
Pişen sebzelerin üzerine yıkayıp suyunu süzdüğünüz bulgurları ekleyip karıştıralım.
Tuzu ve sıcak suyu da ilave ederek karıştıralım. Pilavın üzerini örtecek kadar su yeterli olacaktır.
Tencerenin kapağını kapatarak kaynayana kadar önce yüksek ateşte daha sonra kısık ateşte bulgurlar şişip yumuşayana kadar pişirelim. Pilavın suyu yetersiz gelip tencerenin tabanına yapışmaması için ara sıra kontrol etmeyi unutmayın.
Suyu azalmış ancak hala pişmemiş ise bir miktar daha sıcak su ekleyebilirsiniz.
Pilav suyunu çekip göz göz olduktan sonra ocağı kapatalım. Daha sonra kapağın altına kağıt havlu sererek 15 dakika kadar demlendirelim.