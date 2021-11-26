Hem basit hem sağlıklı: Zeytinyağlı brokoli yemeği
Brokoli, içerdiği yüksek miktarda C ve K vitamini sayesinde bağışıklığınızı iyileştirirken aynı zamanda kansere karşı da doğal bir kalkan görevi görüyor. Brokolinin en lezzetli halini tüketmek ise bu tarifte saklı. İşte en lezzetli ve sağlıklı brokoli yemeğinin tarifi...
Giriş Tarihi: 26.11.2021 09:22Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 09:22
4 Kişilik
DiyetEv YapımıVejetaryenEkonomik TarifGlutensiz
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
1 adet brokoli
2 adet kuru soğan
2 adet patates
2 adet havuç
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı salça
1 çay kaşığı kuru nane
1 silme tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI
Tencerede zeytinyağı ile birlikte, ince ince doğradığınız kuru soğanları pembeleşene dek kavurun.
Havuçları ve patatesleri küp küp doğrayın, tencereye biraz kez kavurun.
Daha sonra içerisine salçayı ve baharatları ilave edin.
Üstlerini biraz geçecek kadar sıcak su ilave edin ve yaklaşık 10 dakika bu şekilde pişmeye bırakın.
Yıkayıp küçük küçük doğradığınız brokolileri de tencereye alın, kapağını kapatın ve kısık ateşte tüm sebzeler yumuşayana dek yaklaşık 10 dakika daha pişirmeye devam edin.