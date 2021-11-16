Karnabahar köftesi tarifi: Karnabahar köftesi nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Karnabaharı haşlarken mutfağa kötü bir koku yayılmaması için suyun içerisine çok az miktarda un ilave edebilirsiniz. Haşladığınız karnabaharların suyunu iyice sıktığınız takdirde köfteniz sulu olmaz, kıvamı güzel olur.