Karnabahar köftesi tarifi: Karnabahar köftesi nasıl yapılır?
Taze yeşillik, haşlanıp suyu sıkılmış karnabahar ve bildiğimiz köfte malzemeleri, baharatları. Bir araya geldiklerinde çok güzel bir vejetaryen tarif elde edeceğiz. Biz bu tarifte tavada önlü arkalı kızartarak karnabahar köftesi yapılışını anlattık. Dilerseniz köfteleriniz daha sağlıklı ve kalorisi düşük olsun istiyorsanız fırın da kullanabilirsiniz. İşte karnabahar köftesi tarifi ve malzemeleri...
Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:47Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 09:48
6 Kişilik
Vejetaryen
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
MALZEMELER
1 küçük karnabahar
1 adet soğan
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı toz biber
1 çay kaşığı nane
Yarım demet maydanoz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım su bardağı un
Robotta çekilmiş ekmek içi
AŞÇININ NOTU
Karnabaharı haşlarken mutfağa kötü bir koku yayılmaması için suyun içerisine çok az miktarda un ilave edebilirsiniz. Haşladığınız karnabaharların suyunu iyice sıktığınız takdirde köfteniz sulu olmaz, kıvamı güzel olur.
YAPILIŞI
Karnabahar parçalanıp yumuşayana kadar haşlanır.
Süzülmesi için süzgeç içine alınır.
Suyunu çeksin diye altına sonra havlu peçete koyup suyu süzülüp ılınana kadar beklenir.
Ilınan karnabaharların suyu var ise sıktırılıp kaba alınır.
Zaten ezilmiş olacaklar. Çatal, ezici ya da elle iyice ezilir.
İçine soğan rendelenir.
Maydanoz kıyılır.
Ekmek içi hariç hepsi eklenip karıştırılır. Galeta unu da kullanılabilir. Kıvam ayarlayana dek ekmek içi eklenir.
Hazır olan harç dolapta en az 2 saat dinlendirilir. Dinlendirecekseniz çokta katı yapmayın bekledikçe de kendini çeker.
Sonrasında köfteler yapılıp yağda arkalı önlü orta ateşte kızartılır. Tamamen nar gibi iki tarafı da kızarmadan almayın ve çevirmeyin.