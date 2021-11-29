Mükemmel sos ve bulgurun buluşması: Sarımsaklı köfte tarifi

Özellikle Akdeniz Bölgesi'nde sıklıkla yapılan bu köfte, ufak üzerine bastırılmış yuvarlak köfteler ve domatesli sarımsaklı sosun harika buluşmasından buluşuyor. Bu lezzet, vejetaryenler için olduğu kadar çay her yaştan bireyin de severek tüketebileceği yemeklerden biri. Bir diğer adı fellah köfte olan bu tarif, gün menüsünün de vazgeçilmezlerinden. İşte sarımsaklı köftenin püf noktaları ve tarifi...

Giriş Tarihi: 29.11.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 17:20
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı Vejetaryen Ekonomik Tarif
  • Akşam Yemeği Ev Partisi Yemek Daveti Piknik Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 50 dakika

MALZEMELER

  • 1 su bardağı köftelik bulgur
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 yumurta
  • 1 çorba kaşığı tatlı biber salçası
  • 1 çorba kaşığı salça
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 su bardağı un
  • Tuz

Sos için

  • 1 su bardağı zeytin yağı
  • 1~2 diş ezilmiş sarımsak
  • 1 çorba kaşığı biber salçası
  • 6 domates

Süslemek için

  • 2 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

AŞÇININ NOTU

Haşlama için kullandığınız suyun kaynamış olması önemlidir.

YAPILIŞI

  • Bulguru bir tepsiye alıp üzerine 1 bardak ılık su döküp karıştırın.10 dakika bekletin.
  • Elinizi soğuk suyla ıslatıp bulguru 5 dakika yoğurun. Tuz, kimyon ve diğer baharatlar ile birlikte salçasını ve yumurta ilave edin.
  • Malzemeleri birbirine yedirene kadar karıştırıp yoğurmaya devam edin.
  • Unu ekleyip elinizi arada bir ıslatarak yumuşak hamur kıvamında olana kadar yaklaşık 10 dakika yoğurun.
  • Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın.
  • Köftelerin ortasına parmağınızın ucunu batırarak çukurlaştırın.
  • Derin bir tencereyi yarısına kadar suyla doldurun.Tuz serpip kaynatın.
  • Köfteleri ekleyin.15 dakika pişirip ocaktan alın.
  • Köfteleri kevgirle ayrı bir kaba alın ve haşlama suyunun 2 su bardağı kadarını ayırın.
  • Sos için, sarımsakları soyup ezin.Domateslerin kabuğunu soyup küp şeklinde doğrayın.
  • Zeytin yağını tavada ısıtıp sarımsağı soteleyin. Biber salçası ve domatesi ilave edip karıştırmaya devam edin.
  • Köfteleri ekleyip kısık ateşte birkaç dakika karıştırın.
  • Üzerine ayırdığınız haşlama suyunu döküp 5 dakika pişirin.
  • Köfteleri servis tabağına alın.
  • Üzerine maydanoz serpiştirip servis yapın.
  • Afiyet olsun.

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