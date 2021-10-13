Sağlık ve lezzet bir arada: Brokoli omlet

5,6 çiçek brokoli 4 adet çeri domates Bir adet kapya biber 3 adet yumurta Sıvı yağ Tuz ve karabiber

Sıvı yağ yerine dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

Teflon tavayı ocağa alın ve yağı ekleyin. Yağ hafif ısınınca minik minik doğradığınız kapya biberleri tavaya alın.

Biberler hafif kavrulunca ince çiçeklere ayırdığınız brokolileri de tavaya ilave edin.

Sotelediğiniz sebzelerin üzerine yumurtaları kırın.

İkiye böldüğünüz çeri domatesler ile omleti süsleyin.

Son olarak karabiberi de tavaya ekleyip, omleti ocaktan alabilirsiniz. Afiyet olsun.

