Sağlık ve lezzet bir arada: Brokoli omlet

MALZEMELER
5,6 çiçek brokoli
4 adet çeri domates
Bir adet kapya biber
3 adet yumurta
Sıvı yağ
Tuz ve karabiber
AŞÇININ NOTU
Sıvı yağ yerine dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
Teflon tavayı ocağa alın ve yağı ekleyin. Yağ hafif ısınınca minik minik doğradığınız kapya biberleri tavaya alın.
Biberler hafif kavrulunca ince çiçeklere ayırdığınız brokolileri de tavaya ilave edin.
Sotelediğiniz sebzelerin üzerine yumurtaları kırın.
İkiye böldüğünüz çeri domatesler ile omleti süsleyin.
Son olarak karabiberi de tavaya ekleyip, omleti ocaktan alabilirsiniz. Afiyet olsun.