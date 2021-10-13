Sağlık ve lezzet bir arada: Brokoli omlet

Sıradan omlet tariflerinden sıkılanlar için lezzet dolu bir omlet hazırladık. Görsel olarak da kahvaltı masalarını süsleyen brokoli omlet son derece doyurucu bir tarif oluyor.

Giriş Tarihi: 13.10.2021 15:39 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 15:39
  • 2 Kişilik
  • Vejetaryen
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika

MALZEMELER

5,6 çiçek brokoli
4 adet çeri domates
Bir adet kapya biber
3 adet yumurta
Sıvı yağ
Tuz ve karabiber

AŞÇININ NOTU

Sıvı yağ yerine dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

Teflon tavayı ocağa alın ve yağı ekleyin. Yağ hafif ısınınca minik minik doğradığınız kapya biberleri tavaya alın.
Biberler hafif kavrulunca ince çiçeklere ayırdığınız brokolileri de tavaya ilave edin.
Sotelediğiniz sebzelerin üzerine yumurtaları kırın.
İkiye böldüğünüz çeri domatesler ile omleti süsleyin.
Son olarak karabiberi de tavaya ekleyip, omleti ocaktan alabilirsiniz. Afiyet olsun.

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