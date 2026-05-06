Ferahlığıyla mest edecek! Ege usulü kabak sıyırma tarifi

Ege sofralarının o meşhur ferahlığını ve sadeliğini tabağınıza taşımaya hazır mısınız? Kabakların en körpe kısımlarının kaliteli bir zeytinyağı ve bol dereotuyla harmanlandığı bu tarif, hem göze hem damağa hitap eden hafifliğiyle sofranızın yeni favorisi olacak.

Giriş Tarihi: 06.05.2026 09:28

YAPILIŞI

Malzemeler

  • 5 adet orta boy sakız kabağı

  • 1 adet büyük boy kuru soğan (piyazlık doğranmış)

  • 2 diş sarımsak (ince dilimlenmiş)

  • 2 yemek kaşığı pirinç (yıkanmış)

  • Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı

  • Yarım limonun suyu

  • 1 çay kaşığı toz şeker

  • Tuz

  • Yarım demet taze dereotu (ince kıyılmış)

Hazırlanışı

  1. Kabakların Hazırlanması (Sıyırma İşlemi): Kabakları yıkayın. Bir sebze soyacağı (peeler) yardımıyla, kabağın en dış kabuğundan başlayarak çekirdekli yuvaya gelene kadar uzun şeritler halinde soyun. Çekirdekli orta kısmı bu tarifte kullanmıyoruz (onları mücver veya çorba yapmak için ayırabilirsiniz).

  2. Soteleme: Geniş bir tencereye zeytinyağını alın. Piyazlık doğradığınız soğanları ve sarımsakları ekleyip şeffaflaşana kadar soteleyin.

  3. Birleştirme: Hazırladığınız şerit kabakları tencereye ilave edin. Kabaklar hafifçe sönene kadar 2-3 dakika nazikçe karıştırarak kavurun.

  4. Pişirme: Yıkanmış pirinci, tuzu, şekeri ve limon suyunu ekleyin. Kabaklar kendi suyunu salacaktır ancak pirinçlerin pişmesi için yarım çay bardağı kadar sıcak su ilave etmeniz yeterli olacaktır.

  5. Demleme: Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar (yaklaşık 15-20 dakika) pişirin.

  6. Final: Ocağı kapattıktan sonra ince kıyılmış bol dereotunu ekleyin ve nazikçe harmanlayın.

Püf Noktaları

  • Dinlendirme: Zeytinyağlı yemeklerin karakteri dinlendikçe oturur. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2 saat dinlendirip servis yapın.

  • Servis: Görseldeki gibi servis ederken üzerine ekstra bir tur sızma zeytinyağı gezdirmek hem parlaklık verir hem de aromayı artırır.

  • Görünüm: Kabakların formunu bozmamak için pişirme esnasında çok fazla karıştırmamaya özen gösterin.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

