Zeytinyağlı brüksel lahanası tarifi: Zeytinyağlı brüksel lahanası nasıl yapılır?
Brüksel lahanası kış aylarında tezgahlarda en çok görülen sebzelerden biridir. Farklı tariflerle kullanılabilen brüksel lahanasında insan sağlığına faydalı pek çok vitamin, protein, demir, potasyum, bakır ve magnezyum bulunmaktadır. Bu yüzden uzmanlar tarafından da tüketilmesi önerilen brüksel lahanasının en lezzetli tüketim şekillerinden biri de zeytinyağlı halidir. Zeytinyağlı brüksel lahanası yapımı hem hafif hem de kolay yapımı ile sofralarda yerini almaktadır. İşte zeytinyağlı brüksel lahanası tarifi
Giriş Tarihi: 28.09.2021 14:42Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 14:45
6 Kişilik
Vejetaryen
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
35 dakika
MALZEMELER
Yarım kilo brüksel lahanası
1 orta boy kuru soğan
1 havuç
1 orta boy patates
2 ya da 3 diş sarımsak
1 yemek kaşığı biber ya da domates salçası
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı
AŞÇININ NOTU
YAPILIŞI
Brüksel lahanası için 1 paket brüksel lahanasını yıkayarak yapraklarından temizleyin.
Temizlediğiniz brüksel lahanasını 5 dakika boyunca sirkeli su içerisinde bekleyin ve tekrar yıkayın.
Ardından bir tencereye soğanları doğrayın. Arzu ettiğiniz ölçüde zeytinyağı ile doğradığınız soğanları soteleyin.
Soğanları sotelerken sarımsakları da doğrayarak tencerenin içerisine ekleyin.
Sotelenen soğanların üzerine havuçları ve patatesleri de küçük ölçülerde doğrayarak ekleyin.
Kavrulan sebzelerin içerisine son olarak brüksel lahanalarını da ekleyin. Yaklaşık 5 dakika kadar kavurduğunuz zeytinyağlı brüksel lahanasının içine salçayı ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.
Son olarak tuzu ve karabiberi ekleyin. İçerisine biraz da su koyarak kısık ateşte tüm sebzeler yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakın. Ardından tabaklayarak servis edebilirsiniz.