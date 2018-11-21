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Rüyada Su Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Su Görmenin Anlamı ve Tabiri
Giriş Tarihi: 21.02.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 16:27
Rüyada Su Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Su Görmenin Anlamı ve Tabiri Devamı
Yalın olarak su, rüyada hayat, ömür, rızk, geçim, menfaat, huzur, temizlik, şifa, sıkıntı, keder, üzüntü, dünya ve ahiret nimeti, helak olmak, dert, tasa, ölüm, çocuk, doğruluk, adalet, hazine, ganimet, mal toplama, ucuzluk, hidayet, tövbe ve keramet manalarına gelir.

Rüyada suyun berrak, temiz ve içebilecek kadar soğuk olması, yukarıdaki iyi manalara; suyun sıcak, ılık, bulanık ve temiz olmaması kötü manalara işarettir.

Rüyada temiz ve soğuk su içen; durumuna göre hasta ise, rahat gider gelir; çocuk bekliyorsa, kız çocuğu olur; sıkıntıda ise, kurtulur, fakir ise, zengin olur; bitmiş bir işi varsa, tekrar canlanır.

Sıcak, ılık ve bulanık su içmek ise, keder, sıkıntı, üzüntü, vefat, malını kaybetme, büyük ve uzun hastalıklara düşme olarak yorumlanır.

Durgun ve yosunlu bir havuz suyu görmek, sıkıntılı bir habere işarettir. Böyle bir havuzda yıkandığını görmek, bir yakının veya akrabanın vefatı demektir. Böyle bir havuzdan su içtiğini görmek, eşinin ağır hastalığına işaret eder.

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