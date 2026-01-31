Türkiye'nin en iyi haber sitesi
31.01.2026

Her damlası kıymetli! Bakan Yumaklı'dan su tüketimi için ortak sorumluluk uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Su Verimliliği Seferberliği”nin üçüncü yılına girdiğini belirterek ortak sorumluluk uyarısı yaptı. Bakan Yumaklı, "Her damlası kıymetli olan suyumuzu daha verimli kullanmak, yarınlarımıza güvenle aktarmak için hepimize büyük sorumluluk düşüyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Su Verimliliği Seferberliği"nin 3 yaşında olduğunu belirterek, suyun daha verimli kullanılması ve gelecek nesillere güvenle aktarılması için herkese önemli görevler düştüğünü bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, su kaynaklarının korunmasının günümüzde zorunluluk haline geldiğine dikkat çekti. "Suda Sıfır Kayıp" anlayışıyla, 2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Su Verimliliği Seferberliği'nin üçüncü yılını geride bıraktığını hatırlattı.

Yumaklı paylaşımında, "Her damlası kıymetli olan suyumuzu daha verimli kullanmak, yarınlarımıza güvenle aktarmak için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Gelin hep birlikte bu seferberliğe siz de ortak olun." ifadelerine yer verdi.

