Zombi hücrelerden vücudunuzu koruyun

Yaş ilerledikçe vücutta görevini tamamladığı halde yok olmayan ve “zombi hücre” olarak adlandırılan hücreler birikmeye başlıyor. Bu hücreler, çevresindeki sağlıklı hücreleri de etkileyerek yaşlanma sürecini hızlandırıyor. Beslenmeden günlük alışkanlıklara kadar yaptığımız küçük değişiklikler bu hücrelerin vücuttaki etkisini azaltmaya yardımcı oluyor

Yaşlandıkça bağışıklık hücrelerimiz zombi hücrelere dönüşmektedir. T hücre rezervlerimiz tükenerek yeni tehditlere karşı yanıt veremez hale gelmektedir. Zombi hücrelerin yaydığı toksik atıklar vücutta kronik iltihaplanmayı başlatır. İşte bu durum kalp hastalıklarından nörolojik hastalıklara kadar birçok hastalığa yaşlandıkça yakalanmamızı kolaylaştırır. Zombi hücre oluşumunu önlemek, mitokondrilerin aktif çalışmasını sağlamak, bağışıklığın çökmemesi ve toksik bileşenlerin vücuttan uzaklaştırılması için neler yapalım gelin hızlıca üzerinden geçelim. Beslenmenizde zeytinyağı, balık ve kuruyemişe ağırlık verin. Bu besinler Crp ve IL 6 belirteçlerini kalıcı olarak düşürerek zombi hücre oluşumunu engellerler.

Sodyum alımınızı azaltın, potasyum ve magnezyumdan zengin süt ürünleri, taze sebze, taze ve kuru meyve, kuru yemişleri düzenli yiyin. Bu besinler hücre içi paslanmanızı durdurur.

Taze meyveler mutlaka diyetinizde yer alsın. Farklı renkte taze meyveler yüksek polifenol içererek beyinde inflamasyonu önler, kandaki zararlı nötrofil ve lökosit sayısını düzenler. Az ama besleyici değeri besin tüketimine odaklanmak IL 1, IL 6, Crp düşürür, lenfosit oluşumunu destekler zombi hücre temizliğini sağlar. Omega 3 yağ asitleri içeren besinler hücre zarımızı güçlendirir, inflamasyonu engeller, iltihabı başlatan bileşenlerin direkt yok edilmesini sağlayan resolvin adlı madde üretimini arttırır. Çinko, D, E, C vitaminleri zombi hücrelerinin toksik salınım yapmasını önler. Baklagiller, kuruyemişler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, beyaz ve kırmızı et, yumurta zombi hücre temizliği için birebir doğal besinlerdir. Kısacası aç kalmayın, gece açlığı yapın. Su diyeti yapmayın, doğal besinleri çeşitlendirin. Kalorileri azaltın ve Akdeniz Diyeti temelli beslenin yaşlandıkça vücut direncinizi arttırarak zombi hücrelere veda edin.



LİMONLU SU İÇMENİN YARARLARI

Yapımı kolay, içimi ferah ve sürekli uygulanabilir limonlu su içmenin yararlarına gelin hep birlikte göz atalım. Öncelikle limonlu su direkt yağ yakmaz ancak inflamasyonu dizginleyerek insülin direncini kırmaya destek olup sağlıklı zayıflamayı sağlar. Limondaki limonen ve C vitamini insülin ihtiyacını azaltabilecek etki sağlayabilmektedir

Öğünle beraber içilen limonlu su dengeli veya düşük kalorili diyette sağlıklı karbonhidratların hızlı emilmesini önleyebilir. Böylece yağ dokusundan salgılanan insülin duyarlılığını arttıran, iltihaplanmayı önleyen ve metabolizmayı koruyan hormonların aktif çalışmasını destekleyebilir. Limonlu su içmek; limondan alacağınız C vitamini sayesinde hem olmayan demirin emilimini arttırır, kolajen üretimini uyarır, hücrelerimizin hasar görmesini önler. Bu nedenle öğünde yemeğin yanında veya ardına limonlu su içmek oldukça yararlıdır.

Sabah aç karnına içilen limonlu su laksatif etkili olup düzenli sindirim sistemi boşalımını destekler. Limonlu su içinde bulunan sitrik asit böbrek taşı oluşumunu önler. Su içemeyenler için hidrasyon desteği sağlar limonlu su. 1 su bardağı suya yarım limonu sıkarak günde 2 veya 3 kere içmek yeterli doz olduğunu da hatırlatmalıyım.



BİYOLOJİK YAŞI VİTAMİNLER GENÇ TUTUYOR

Biyolojik yaşlanmayı geriye çevirmek aldığınız vitaminlerle mümkün. Doğal besinlerle vitamin ve mineral alımınız ne kadar yüksek olursa biyolojik yaşlanma hızınız da o kadar yavaş olur bunu unutmayalım. Bu nedenle bol taze sebze, meyve, kuruyemiş, kuru baklagil ve tam tahıllardan destekli öğünler yemeyi ihmal etmemek gerekiyor. Ve sağlıklı etler, süt ürünleri, yumurta olmazsa olmaz. Peki nelere öncelik tanıyalım diyorsanız detaylar geliyor:

❙ C vitamini: Güçlü antioksidan etkisi sebebiyle oksidatif strese karşı hücresel düzeyde en yüksek koruma sağlayarak biyolojik yaşlanmayı yavaşlatan en değerli vitamindir. Asma yaprağı, kuşburnu, kırmızı biber, maydanoz, yeşil biber, kivi, yeşil yapraklı sebzeler, çilek, ananas, turunçgiller süper kaynaklarıdır.

❙ B 12 ve D vitamini: Yüksek değil kesinlikle gereksinim kadar doğal besinlerle desteklemek biyolojik yaşlanmayı yavaşlatan diğer önemli vitaminler. Karaciğer, yağlı balıklar ve deniz ürünleri, tavuk ve hindi eti, yumurta sarısı, süt ve süt ürünleri bu iki vitaminden zengindir. Kırmızı et B 12 vitamininin en iyi kaynağıdır.

❙ B 2 vitamini: Metabolik ve bağışıklık sağlığı destekleyen biyolojik yaşlanmada kritik rol oynayan ikinci vitamindir. Tam yağlı süt, yoğurt, yoğurdun yeşilimsi suyu, yağsız kırmızı et, karaciğer en iyi doğal kaynaklarıdır.

❙ B9 vitamini: Yani folik asit. Belirgin gençleşmede biyolojik yaşın hızını durdurmada süper etkilidir. Yeşil yapraklı sebzeler, kabak çekirdeği, baklagiller, yer fıstığı ve ezmesi, brokoli, yumurta, Brüksel lahanası en zengin besinsel kaynakları olduğunu unutmayalım. Biyolojik yaşınızı genç tutmak istiyorsanız bu besinleri mutfaktan çıkarmayın değerli okuyucularım.



LOR PEYNİRİNE TABAĞINIZDA YER AÇIN

Lor peynirinin besleyici değeri hakkında yepyeni bilgiler geliyor. Öncelikle peynir çok sağlıklı süt ürünüdür. Peynir hakkında sosyal medyada yanlış bilinen bazı bilgileri düzeltelim istiyorum. Öncelikle peynir genişletmez zayıflatır. Kemiklere iyi gelmez değil hem tok tutar hem de kemik ve kas sağlığına fayda sağlayan kalsiyum, protein, fosfor kaynağıdır. Bağımlılık yapmaz tam tersine nörolojik hastalıklardan korur. Bağırsaklarda sindirilmez değil kolon kanserinin gelişmesini önler. Tüm doğal peynirler sağlıklıdır. Probiyotiktir B 12, D vitamini kaynağıdır. Lor peynir çeşidi tüm peynirlerden ayrıcalıklı özelliğe sahiptir. Beyaz ve kaşar peyniri üretimi sırasında ortaya çıkan yağ oranı daha az peynir olan lorun kalsiyum, fosfor ve protein içeriği diğer peynirlere göre yüksektir. Laktoz içeriği azdır. Kazein alerjisi olanlar için ideal peynirdir. Hafif laktoz intoleransı olanlar tolere eder lor peynirini. Ayrıca lösin amino asidi de lor peynirinden diğer peynirlere göre çok daha fazladır.

Lösin kas hücreleri protein sentezini uyarıp kas dokusunun korunmasında etkindir. İçerdiği whey proteini sindirim oranı yumurta proteinine en yakın doğal besin lor peyniridir. Peyniri beslenmenizden çıkarmayın, 1-2 dilimi de geçmeyecek şekilde düzenli yiyin derim.



BEZELYE ZAYIFLAMAYI DESTEKLER

Bitkisel proteini gayet yüksek olan bezelye diyabete karşı koruyucudur. Baklagiller gibi galaktooligosakkaritler içerir ve bu sebeple prebiyotik etkilidir.

Potasyum, magnezyum, hem olmayan demir, mangan mineralleri, kolesterol ve kan yağlarını düşürücü, kanser bileşiklerini detoksifiye edici fenolik bileşiklerden saponinler, kateşin ve epikateşinden zengindir. Bezelye zayıflama diyetlerinde yasak olan bir baklagil değildir. Tok kalmayı sağlayan, insülin direncini düzenleyen, kan lipidlerini düşüren, kalorisi düşük mükemmel bir besindir. Bezelyeyi çiğ olarak salatalara ekleyerek değil mutlaka pişirerek yemek önemlidir. Pişirme ile bezelyede bulunan anti besin öğeleri olan minerallerin emilimini azaltan lektin, fitat gibi bileşenlerin aktivitelerini yok eder şişkinlik, gaz gibi gastrointestinal sistem problemlerinin de giderilmesini sağlar. Bağırsak hareketlerini arttıran, dışkı hacmini pozitif etkileyen bezelye mikrobiyotada hastalık koruyucu bakteriler olan bakterioditler, bifidobakterilerin artmasını sağlar. 1 tabak bezelye yemeği 4 g protein, 7 g diyet lifi ve 10 g sağlıklı karbonhidrat sağlar. Bu kadar faydalı bir baklagili beslenmenizde sıkça yer vermeniz kilo aldırmaz, zayıflamanızı destekler. Kan şekerini yükseltmez tam tersine öğün sonrası dengeli bir kan şekeri profiline sahip olmanızı sağlar. Taze bezelyeyi etli ve etsiz yiyebilir, kilo vermek için yanına yoğurt veya cacık tercih edebilirsiniz.

KALP SAĞLIĞI İÇİN PANCAR SOFRANIZDAN EKSİK OLMASIN

Güçlü performans, egzersiz sonrası toparlanma ve kalp sağlığı için kırmızı pancar beslenmeden eksik olmasın. Pancar içerdiği doğal nitratlar sayesinde vücutta nitrik oksit sentezini arttırarak damarların gevşemesine ve kan akışının iyileşmesine yardımcı olabilen mükemmel bir doğal detoks besinidir. Ayrıca güçlü bir anitoksidan olan betalainden zengin olduğu için beslenme biliminde biz pancara süper besin diyoruz. Bilimsel araştırmalar hafif hipertansiyonu olan kişilerin 1 su bardağı pancar suyu içiminden sonra tansiyonlarının düşebildiğini göstermektedir. Dayanıklılık sporlarında egzersiz performansını arttıran, kasların oksijen kullanımını kolaylaştıran, vücudun genel inflamasyonunu hatta oksidatif stresini azaltabilen pancar kalp damarlarının sağlığını korur. Çiğ pancarın glisemik indeksi çok düşüktür. Haşlanmış yendiğinde glisemik indeksi orta düzeye çıkar. Pancar suyunun glisemik indeksi yüksektir o sebeple günde 1 su bardağından fazla içmemek önemlidir.