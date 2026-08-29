Zayıflama iğnelerine dikkat... Verilen kilolar geri alınıyor

Zayıflama iğneleriyle verilen kilonun önemli bir kısmı, tedavi bırakıldığında geri gelebiliyor. İğne tek başına hiçbir zaman kalıcı çözüm olamaz. Yeterli protein ve lif alınmalı, düzenli egzersiz ve özellikle kas kaybını önlemek için direnç antrenmanları yapılmalıdır. Tedavinin bırakılması gerekiyorsa da mutlaka doktor kontrolünde planlanmalı

Lancet dergisinin bilimsel bir yayını olan eClinicaMedicine dergisinde yeni yayınlanan meta analizde GLP 1 bırakıldıktan sonra sadece kilo alımı değil metabolik iyileşmenin de ortadan kalktığı belirtiliyor. GLP 1 enjeksiyonu ile aktif tedavi sırasında elde edilen kilo kaybına rağmen, randomize kontrollü çalışmaların GLP-1 tedavilerinin kesilmesinin ardından hızlı bir şekilde yeniden kilo alındığını açıklıyor bu araştırma. STEP-1 çalışmasında semaglutid tedavisini kesen katılımcıların bir yıl içinde kaybettikleri kiloların yaklaşık üçte ikisini geri aldığını, STEP-4 çalışmasında semaglutid kesilmesinden 20 hafta sonrasında plasebo grubuna randomize edilenlerin verdiği kilonun yüzde 65'ini geri aldığını vurguluyor. Surmount-4 çalışmasında tirzepatid ile 36 haftalık bir alıştırma döneminin ardından ortalama yüzde 21 kilo kaybı elde edildikten sonra, plasebo grubuna randomize edilen katılımcılar başlangıç ağırlıklarının yüzde 14'ünü geri aldıklarını gözlemlediler diyebiliriz.

Önemli bir nokta olarak, GLP-1 tedavisinin kesilmesinden sonra yaşanan kilo alımı, glisemik kontrol, kan basıncı, bel çevresi ve lipit parametrelerinde kötüleşme dahil olmak üzere kardiyometabolik risk faktörlerindeki iyileşmelerin tersine dönmesiyle birlikte görülmektedir. Bu eğilim, tedavinin kesilmesinin tek başına kilo alımından ziyade, birçok metabolik alanda terapötik etkilerin kaybına yol açtığını vurgulamaktadır.

Obezite tekrarlayabilen kronik bir hastalıktır. Hangi yol ile zayıflanma amaçlanırsa amaçlansın obeziteye neden olan yanlış beslenme davranışı ve alışkanlıkları değiştirmeden kalıcı zayıflanamaz, kilo koruma başarısı da olamaz değerli takipçilerim. GLP 1 kullanarak da beslenme doğru planlanarak kilo kaybı takibi sağlanmalıdır. Ancak en iyi zayıflama doğal beslenme ve egzersiz ile olanıdır. Bu hala obezite tedavisinde temel taşlar olarak bilimde yerini korumaktadır.



HAŞLANMIŞ ET SUYU B12 İÇİN BİREBİR

Kan yapımı ve sinir sistemi için gerekli olan B12 vitamini bağırsaklarımızdaki bakteriler tarafından sentezlenen bir vitamindir. B12 vitamini kan hücrelerinin oksijenden mahrum kalmasını önleyen beyin hücrelerini oksidatif stresten koruyarak sinir sistemini koruyarak bilişsel sağlığı iyileştirir. B12 vitamini ancak midede hidroklorik asitle besinden parçalanır midede üretilen intrinsik faktör adlı bir protein ile bağırsaklara taşınız. Tiroidi az çalışanlar, mide hastalıkları ve stres mide asit üretimini bozduğu için B12 yetersizlikleri bu sebeple daha sık görülür. İnsülin direnci için metformin kullananlar B12 emilimini olumsuz etkiler. Eğer kanda takviye almadan yüksek B12 düzeyi varsa ince bağırsakta aşırı bakteri üremesi olan SİBO vardır deriz. Çünkü SİBO'ya bağlı olarak bakteriler çok B12 üretmesine sebep olur. Aynı şekilde takviye almamalarına rağmen sindirimi yavaşlayan kişilerin de kan B12 düzeyi yüksek görülür. Beslenme ile yeterli proteini hayvansal kaynaklardan sağladığınızda takviyeye ihtiyaç duymadan kan B12 seviyenizi gayet doğal bir şekilde yükseltirsiniz. Yumurta, süt ve süt ürünleri, kırmızı et, karaciğer B12 vitamini günlük gereksinimini kolayca karşılar. Bitkisel besinlerde B12 vitamini bulunmaz.

B12 takviye olarak alınacaksa hidroksikobalamin veya metilkobalamin formu tercih etmekte yarar var. Yaygın olarak B12 takviyelerinde kullanılan sentetik siyanokobalaminin vücudumuzda hücre içi kullanımı biraz sıkıntılıdır. Karaciğerde siyano kısmı detoksifiye edilip idrarla atılması, vitamini kullanır hale getirmek için mitokondrilerden fazla ATP ve güçlü antioksidan olan glutatyon kullanılması gerekmektedir. Doğada da bulunmayan sentetik bu formuna bu sebeple öncelik vermemek iyi olur. Haşlama etlerin pişirme suyu atılır, et çeşitleri uzun süre yüksek ısıda pişirilir ise B12 vitamini yiyecekte kaybolmaya başlar. Haşlanmış yumurta, etleri tencerede kendi suyunda pişirme, fırında pişen etlerin suyunu atmama, haşlanmış et sularını çorbalara ekleme B12 vitamininden yeterince yararlanmayı da sağlar.



SOFRANIN DOĞAL ŞİFASI ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağının sağlığımıza bir faydası daha açıklandı. Nutrients dergisinde yayınlanan güncel bir araştırma yüksek polifenollü zeytinyağındaki hidroksitirozol, oleokantal, oleuropein adlı fenolik bileşiklerin kalp, kanser, diyabet gibi hastalıklardan koruyucu, mikrobiyota sağlığını iyileştirici etkisine ek olarak mitokondriyal sağlığımızı da koruyabildiğini gösterdi.

Mitokondriyal disfonksiyon oksidatif stresi artırıp inflamasyonu azaltarak birçok kronik hastalığın oluşmasını sağlayan olumsuz bir metabolik bozukluktur değerli takipçilerim. Zeytinyağı tek başına her organ ve hücrede bulunan mitokondrilerin biyogenezini yani yeniden sentezini sağlayabilmekte ve bu hücrelerin sağlığını koruyarak kronik hastalık gelişimini direkt önleyebilmektedir. Zeytinyağı tüketerek kronik stresini azaltabilirsiniz, kortizol yükselmesini sabah uyanır uyanmaz 1 tatlı kaşığı yüksek polifenollü zeytinyağı tüketerek düşürmeyi destekleyebilirsiniz. Uyanır uyanmaz içeceğiniz kahvenize 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyerek sindirimi çalıştırabilir ve mitokondrilerinizi zeytinyağına özgü polifenollerle doldurup enerji dolu bir güne başlayabilirsiniz.

Salatanıza kişi başı 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek bozulmuş lipid metabolizmanızı düzeltip kalp hastalığından kendinizi koruyabilirsiniz. Günde 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı tüketerek mitokondrilerdeki DNA'nın korunmasını sağlar, vücudun oksidatif stresini azaltır, mitokondrilerde ATP üretimini arttırır, yeni mitokondirlerin sentezini çoğaltarak antiinflamatuvar etkiyle birlikte nörolojik hastalıklardan kansere kadar kendinizi korursunuz. Zeytinyağı tüketirseniz otofajiyi gün boyu yüksek tutarsınız. Hücrelerinizi yeniler vücutta metabolik esneklik sağlarsınız.

Zeytinyağınızı açtıktan sonra en kısa sürede tüketirseniz polifenollerin oksidasyonunu önleyerek sağlık faydasını fazlasıyla alırsınız. Yani aylarca açtığınız zeytinyağını bekletmek faydalı değil. Sonuç olarak sağlık için doğanın iyileştirici doğal ilacı yüksek polifenollü zeytinyağını mutfağınızdan eksik etmeyin.



KAHVE, KARACİĞER KANSERİ RİSKİNİ AZALTIYOR

Temmuz 2026 sayılı Klinik Gastroentereoloji ve hepatoloji dergisinde yayınlanan13 yıllık takipli bir araştırma bize kahve tüketiminin karaciğerimiz üzerinde ne kadar değerli bir sağlık faydası olduğunu bir kere daha irdeledi. Kahveyi bıraktım, kafeinden arındım sağlığıma kavuştum saçmalıklarına kulak asmayın diyorum. İçebilen için kahve süper güç. Daha önceden de karaciğer hastalıklarında tanı ve tedavi kılavuzuna günde 2-3 fincan kahve tüketiminin karaciğer yağlanması ve fibrozisini önlediği için tüketim önerisi girmişti.

Bu çalışma ise 13 yıl gibi uzun bir süre 354.957 yetişkin bireyin kahve içim alışkanlıklarına göre karaciğer kanseri, sirozu, yağlanması, fibrozis ve bu hastalıklara bağlı ölümler arasındaki koruyucu ilişkinin boyutunu bizlere açıklıyor diyebilirim.

Çalışmaya göre hiç kahve içmeyenlere göre günde 5 fincan ve daha fazla kahve tüketenlerin karaciğer kanserine yakalanma risklerinin yüzde 47 daha az olduğu gösterildi. Yine günde 5 fincan kahve düzenli tüketiminin hiç kahve içmeyenlere göre karaciğer sirozuna yüzde 32 daha düşük risk oluşturduğu da bildirildi. Günde 1-2 fincan kahve içmenin karaciğer kanser riski yüzde 24 daha düşük olduğu, 3-4 fincan kahve tüketiminde ise karaciğer kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 35 azaldığı belirlenmiştir. Yani kahve içim miktarının artmasıyla karaciğer sağlığına karşı koruyucu ilişkinin güçlü olduğu belirtilmiştir.

Biz yine dozunda kahve içelim. Dozunda önerim günde 3 en fazla 4 fincan kahve olduğunun altını çizmekte yarar görüyorum.