Cilt Yanığına Ne İyi Gelir? Ciltteki Yanık Nasıl Geçer, Ne Sürülür ve Evde Nasıl Tedavi Edilir?

Yanık deyince akla ilk gelen ateş ya da sıcak su ile alakalı yanıklar oluyor. Fakat yanıklar sadece bunlarla olmayıp güneş ışınlarının etkisiyle de vücudumuzda yanıklar oluşabilmektedir. Özellikle yaz aylarında uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmak cildimize kalıcı hasarlar verebilir. Tedavi ise sorunun derecesine göre planlanır. Birinci derece, basit olarak nitelendirilmesi mümkün yanıklar için yanığa iyi gelen doğal yöntemlerden faydalanmak mümkündür. Fakat ileri derece problemler için yanık nasıl geçer noktasında uzman hekim yardımı alınması gerekir. Yanıkların olduğu bölgeler organ ve sistemlerin düzgün çalışmamasına neden olur. Bu yanıklar geçmezse ilerleyen aşamasında enfeksiyon oluşturmaktadır. Peki yanık nasıl geçer? İşte cevabı…

YANIK DERECELERİ NELERDİR?

1. Derece Yanık: Yanığın diğer derecelere göre en hafif evresidir. Kızarıklık, hafif ağrı ayrıca yanık bölgesinde ödem olabilir. İki gün içerisinde iyileşme görülür.

2. Derece Yanık: Bu evrede yanık olan bölgede deri su toplamıştır. Kabarcıklar halindedir. Ağrı olabilir. Deri kendisini yenileyerek iyileşme sağlanır.

3. Derece Yanık: Bu evrede derinin tüm bölümü yanıktan etkilenmiştir. Ayrıca yine aynı bölgede kaslar, sinirler ve damarlar etkilenmektedir. Sinirler etkilendiği için ağrılar hissedilmez. Renk aşamalarına göre yaralar görülür.

YANIĞA NE İYİ GELİR?

Evde ya da iş yerinde hiç ummadığımız bir anda kaza ile vücudumuzun bir yeri ısıya maruz kalarak yanabilir. Böyle durumda en iyi yanık tedavisi nasıl uygulayabiliriz, işte öneriler…

Güneş yanığı tarzı yüzeysel yanıklar kendi kendine iyileşir. Herhangi bir tedaviye gerek yoktur.

Yüzeysel yanıklarda yoğurt ve diş macunu zararlı ya da yararlı yöntem değildir.

Yanık bölgesine yağlı pomatlar sürülebilir. Ağrınızı hafifletir.

Yanık kremi ağrının olduğu bölgelere sürülmeleri tehlikeli olabilir. Önerilmez.

Yanık pansumanı yapılabilir.

Antibiyotik sadece enfeksiyon durumlarında kullanılmalıdır.

Küçük yanıklarda soğuk su ile soğutma yapılır. Tropikal kremlerle pansuman yapılır.

Yanık için analjezik (ağrı kesici) verilebilir.

YANIĞA NE SÜRÜLÜR?

Yanık tedavisinde kullanılan kremler veya merhemler iyileştirmek yerine yara bölgesine daha çok zarar verebilir. Yanık kremi kullanmadan önce mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna görünmenizde fayda vardır. Yanık yarasına ne iyi gelir? Diyorsanız işte size tavsiyeler.

Antibiyotik kremler sürülebilir. (Çok sürülmemesi şartıyla)

Aloe vera jeli

Multivitamin

E vitamini nemlendiricisi

SU TOPLAYAN YANIĞA NE İYİ GELİR?

Su toplayan yanıklar ikinci derece yanıklara girmektedir. İkinci derece yanık tedavilerinde şu yöntemlerin uygulanması önerilmektedir:

Yanık bölgesini soğuk suda bekletin. Daha sonra kuruması için sabredin.

Steril pomat bir bez yardımı ile yanık yerine antibiyotik krem sürün.

Yanık bölgesini bandajla örtün, enfeksiyondan koruyun.

Yanık bölgesini güneş ışınlarından koruyun.

Yanık izi nasıl geçer?

YANIK YARASINA NE İYİ GELİR?

Eğer cildimizde bir yanık oluştu ve geçmesi için evde bitkisel yöntemler arıyorsanız bu önerilere bakabilirsiniz. Özellikle yanık acısına dayanamayanlar Yanık acısına ne iyi gelir? Sorusun yanıtını merak ediyorlar. İşte uygulayabileceğiniz yöntemler.

NOT: İlk önce doktorunuza başvurmanızda her zaman fayda vardır.

Çiğ patates

Yanık sonrası oluşan kabarcıkları engelleyen yöntemlerden biridir çiğ patates. Ayrıca ağrıları hafifletme özelliği ile de bilinir. Bir adet çiğ patatesi rendeleyerek yanık bölgesine sürün. 15 – 20 dakika kadar bekletin.

Bal

Yanık yaralarının iyileşmesinde bal mükemmel çözümdür. En çok korktuğumuz leke ya da iz bırakma gibi durumlara da engel oluyor. Pomat bir beze bal sürün. Bu bezi yanık bölgesine koyun.

Aloe vera

Aloe vera bitkisinin en güzel özelliklerinden birisi de yanıklar için iyi gelmesidir. Dokuyu iyileştirir. Aloe vera bitkisinin yapraklarının içinde bulunan jeli yanık bölgesine sürerek uygulayınız.

Sirke

Yanık yaralarının mikrop kapmasını engelleyen sirkedir. Antiseptik olması sayesinde doğal ağrı kesici görevi de görüyor diyebiliriz. Peçeteye sirkeyi dökünüz. Yanık bölgesine hafifçe uygulayınız.

Siyah çay

Siyah çay mucizevi bir şekilde yanık bölgesindeki ısıyı azaltır. Tanin denen madde sayesinde ağrı da azalma görülür. Üç poşet siyah çayı bir bardak soğuk suda bekletin. Daha sonra bu poşetleri yaranın üzerine koyun. Gazlı bir bez ile de sarabilirsiniz. Bu yöntem gün içerisinde 3 4 kez uygulanabilir.

Yumurta akı

Yanık bölgesindeki cildinizin hızlı yenilenmesini istiyorsanız yumurta akını deneyin. Bir tane yumurta kırın. Beyaz kısmını ayırın ve yara bölgenize uygulayın.