Video Dünya Babası o anları kayda aldı: Balina genç adamı önce yuttu sonra… | Video
Babası o anları kayda aldı: Balina genç adamı önce yuttu sonra… | Video

Babası o anları kayda aldı: Balina genç adamı önce yuttu sonra… | Video

14.02.2025 | 12:19

Şili'nin güney kıyılarında yaşanan korkunç olay kameralara böyle yansıdı. Bir kambur balina, 24 yaşındaki kanocu Adrian Simancas'ı kısa süreliğine ağzına aldıktan sonra zarar vermeden serbest bıraktı.

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