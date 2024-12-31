Video Dünya BM Genel Sekreteri Guterres’ten yeni yıl mesajı: “2025’i yeni bir başlangıç haline getirebiliriz” | Video
BM Genel Sekreteri Guterres’ten yeni yıl mesajı: “2025’i yeni bir başlangıç haline getirebiliriz” | Video

BM Genel Sekreteri Guterres’ten yeni yıl mesajı: “2025’i yeni bir başlangıç haline getirebiliriz” | Video

31.12.2024 | 08:17

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni yıl için yayınladığı mesajda, “Birlikte 2025’i bölünmüş bir dünya olarak değil, birleşmiş milletler olarak yeni bir başlangıç haline getirebiliriz” dedi.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni yıl için video mesaj yayınladı. 2024 yılına ilişkin değerlendirmesinde Guterres, 2024'te umudu bulmanın zor olduğunu, savaşların büyük acılara yol açtığını, eşitsizliklerin ve bölünmelerin gerginlikleri ve güvensizliği körüklediğini ifade etti. Son on yılın kayıtlara geçen en sıcak yıllar olduğuna da dikkat çeken Guterres, "Ölümcül sıcaklıklarla geçen bir on yılı geride bıraktığımızı bugün resmen bildirebilirim. Kaydedilen en sıcak 10 yılın tamamı, 2024 de dahil olmak üzere son 10 yılda gerçekleşti. Bu, iklimsel çöküşün gerçek zamanlı bir yansımasıdır. Yıkıma giden bu yoldan çıkmamız gerekiyor ve hiç kaybedecek zamanımız yok. 2025 yılında ülkeler, emisyonları büyük ölçüde azaltarak ve yenilenebilir bir geleceğe geçişi destekleyerek dünyayı daha güvenli bir yola sokmalıdır" dedi.

En karanlık günlerde bile umudun değişime güç kattığını gördüğünü söyleyen Guterres, "Ben ilerleme için seslerini yükselten genç ve yaşlı aktivistlerde umut görüyorum. En savunmasız insanlara destek olmak için büyük engelleri aşan insani yardım kahramanlarında umut görüyorum. Finansal adalet ve iklim adaleti için mücadele eden gelişmekte olan ülkelerde umut görüyorum. İnsanlık için yeni ufuklar açan bilim adamları ve kaşiflerde umut görüyorum. Eylül ayında dünya liderleri Gelecek Paktı'nı kabul etmek üzere bir araya geldiklerinde burada umut gördüm. Bu pakt, silahsızlanma ve önleme yoluyla barışı inşa etmeye, küresel finansal sistemi reforme ederek tüm ülkelerin desteklenmesi ve temsil edilmesini sağlamaya, kadınlar ve gençler için daha fazla fırsat oluşturmasına, yeni teknolojilerin kar ve kontrolsüz algoritmalar yerine insanlara ve insan haklarına öncelik vermesine yönelik bir girişimdir" dedi.

2025'te insanlığı bekleyenlerin ne olduğu hususunda bir garanti bulunmadığını ifade eden Guterres, "Ancak tüm insanlar için daha barışçıl, eşit, istikrarlı ve sağlıklı bir gelecek inşa etmek için çalışan herkesin yanında duracağıma söz veriyorum. Birlikte 2025'i bölünmüş bir dünya olarak değil, birleşmiş milletler olarak yeni bir başlangıç haline getirebiliriz" dedi.

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