Video Dünya Pakistan'da trene silahlı saldırı! 450 kişi rehin alındı | Video
Pakistan'da trene silahlı saldırı! 450 kişi rehin alındı | Video

Pakistan'da trene silahlı saldırı! 450 kişi rehin alındı | Video

11.03.2025 | 14:17

Pakistan'ın güneybatısındaki Balochistan eyaletinde silahlı bir grup, bir trende bulunan 450'den fazla yolcuyu esir aldı.

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