Video Dünya Rusya, 70 füzeyle Ukrayna’yı hedef aldı | Video
Rusya, 70 füzeyle Ukrayna’yı hedef aldı | Video

Rusya, 70 füzeyle Ukrayna’yı hedef aldı | Video

24.11.2022 | 08:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya, 70 füzeyle Ukrayna’yı hedef aldı | Video 00:28
Rusya, 70 füzeyle Ukrayna’yı hedef aldı | Video 24.11.2022 | 08:54
İsrail’in Batı Şeria’da Filistinli çocukların okulunu yıkmasına AB’den tepki | Video 05:04
İsrail'in Batı Şeria'da Filistinli çocukların okulunu yıkmasına AB'den tepki | Video 24.11.2022 | 08:54
Çin’de iPhone fabrikasında protesto | Video 06:20
Çin’de iPhone fabrikasında protesto | Video 23.11.2022 | 14:56
Rusya’da otelde yangın: 200 kişi tahliye edildi | Video 00:25
Rusya'da otelde yangın: "200 kişi tahliye edildi" | Video 23.11.2022 | 14:56
ABD’de silahlı saldırı: 10 ölü | Video 00:47
ABD'de silahlı saldırı: 10 ölü | Video 23.11.2022 | 10:45
Gürcistan’da heyelan felaketi: 1 ölü | Video 00:22
Gürcistan’da heyelan felaketi: 1 ölü | Video 28.06.2022 | 14:54
Tüyler ürperten görüntü! Doktor kontrolüne gelen hayalet hasta kameralarda | Video 00:25
Tüyler ürperten görüntü! Doktor kontrolüne gelen hayalet hasta kameralarda | Video 21.11.2022 | 14:19
Katar’da gerçekleşen Dünya Kupası açılışında anlamlı mesaj! Kur’an-ı Kerim dinletisi geceye damga vurdu | Video 00:33
Katar'da gerçekleşen Dünya Kupası açılışında anlamlı mesaj! Kur'an-ı Kerim dinletisi geceye damga vurdu | Video 21.11.2022 | 12:56
Meksika’da sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi: 14 yaralı | Video 00:29
Meksika’da sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi: 14 yaralı | Video 21.11.2022 | 08:51
Paris’te kadın cinayetleri protestosu | Video 03:39
Paris'te kadın cinayetleri protestosu | Video 20.11.2022 | 08:57
Peru’da pistte ilerleyen yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı: 2 ölü | Video 00:46
Peru'da pistte ilerleyen yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı: 2 ölü | Video 19.11.2022 | 10:24
ABD’nin New York eyaletinde beklene kar fırtınası başladı | Video 00:19
ABD’nin New York eyaletinde beklene kar fırtınası başladı | Video 18.11.2022 | 17:32
Porto Riko’da kayalıklara terk edilen göçmenler 5 gün sonra kurtarıldı | Video 00:21
Porto Riko’da kayalıklara terk edilen göçmenler 5 gün sonra kurtarıldı | Video 18.11.2022 | 13:35
Çin’deki görüntü sosyal medyayı salladı! Çember olan koyunlar, hiç durmadan 12 gün boyun döndü | Video 00:19
Çin’deki görüntü sosyal medyayı salladı! Çember olan koyunlar, hiç durmadan 12 gün boyun döndü | Video 18.11.2022 | 12:01
10 yaşındaki çocuk, kendisini takip eden kadından böyle kurtuldu | Video 01:09
10 yaşındaki çocuk, kendisini takip eden kadından böyle kurtuldu | Video 18.11.2022 | 08:56
Rus kozmonotlar uzay yürüyüşüne çıktı | Video 08:30
Rus kozmonotlar uzay yürüyüşüne çıktı | Video 18.11.2022 | 08:32
Süleymaniye kentinde gaz tankı patladı: 4 ölü, 9 yaralı | Video 03:08
Süleymaniye kentinde gaz tankı patladı: 4 ölü, 9 yaralı | Video 18.11.2022 | 08:24
İngiltere’de yumurta satışına kısıtlama | Video 02:45
İngiltere'de yumurta satışına kısıtlama | Video 18.11.2022 | 08:24
İngiltere’de yumurta satışına kısıtlama | Video 02:45
İngiltere'de yumurta satışına kısıtlama | Video 17.11.2022 | 23:26
Bozdoğan füzesi Yunan sunucuyu şoke etti: Türkiye’nin ürettiği şeyler şaka değil | Video 02:38
Bozdoğan füzesi Yunan sunucuyu şoke etti: "Türkiye'nin ürettiği şeyler şaka değil" | Video 17.11.2022 | 16:09

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya tarafından Ukrayna topraklarına 70 füze fırlatıldığını açıkladı. Khmelnytskyi Nükleer Santrali ile Güney Ukrayna Nükleer Santrali’nin ise ulusal elektrik şebekesi ile bağlantılarının kesildiği bildirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik düzenlediği füze saldırılarının ardından birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya tarafından Ukrayna topraklarına 70 füze fırlatıldığını ve 51'inin engellendiğini belirtti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'i 30'dan fazla füze ile hedef aldığını belirterek, "Orduya göre, 31 füze Kiev'e fırlatıldı. 21 füze düşürüldü" ifadelerini kullandı. Klitschko, "Şu anda şehrin bir kısmında elektrik ve su yok. Bu gece hem elektriği hem de suyu geri getirmek için her şeyi yapıyoruz" dedi.

VYSHGOROD'DA BİR KONUT BİNASI VURULDU
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko yaptığı açıklamada, Kiev bölgesinde yer alan Vyshgorod'da bir konut binasının vurulduğunu doğrulayarak, "Birkaç bölgedeki kritik altyapı tesislerinin vurulduğuna dair teyit aldık. Kiev bölgesi Vyshgorod'da bir konut binası vuruldu. İnsanların elektriğe erişebilmesini ve uzmanlarımızın enerji altyapısını onarabilmesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz" dedi. Vyshgorod Belediye Başkan Yardımcısı Vitaly Saprykin yaptığı açıklamada, "Hava saldırısında Vyshgorod'da 5 konut binası hasar gördü. İnsanlar yaralandı. 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaklaşık 500 kişi evsiz kaldı. Hükümetimiz insanlara barınak sağlıyor. Şehirde elektrik, su ve doğal gaz yok" dedi. Saldırıların hedefi olan yerleşim bölgesinde yaşayan Natalya ise yaptığı açıklamada, "Elektrikler kesildi, banyoya koştum, çöktüm bir anda fayanslar döküldü. Çok korkunçtu. Şimdi bekliyorum, beni sıcak bir yere götüreceklerini söylediler. Patlama çok güçlü ve korkutucuydu. Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum. Ama biz zaten her türlü kazanacağız" dedi.

CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ
Enerji tesisleri ve sivil konutların hedef alındığı saldırılarda, ölü ve yaralı sayıları arttı. Saldırılarda can kaybı 6'ya, yaralı sayısı ise 36'ya yükseldi. Yaralılardan 5'inin çocuk olduğu ifade edildi.

"TÜM BÖLGELERDE ACİL DURUM KESİNTİLERİ YAŞANIYOR"
Ukrayna elektrik dağıtım şirketi Ukrenergo tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın füze saldırılarının Ukrayna'nın her bölgesinde elektrik kesintilerine neden olduğu belirtilerek, "Tüm bölgelerde acil durum kesintileri yaşanıyor. Bu, elektrik şebekelerini ve güç sistemini korumak için gerekli bir adım. Onarım ekipleri, Devlet Acil Servis birimleriyle birlikte, hava alarmının sona ermesinin hemen ardından hasarı onarmaya başlayacak. Ancak bazı bölgelerde don ve yağmur nedeniyle füzelerin zarar verdiği tesislerde acil onarım çalışmaları daha uzun sürebilir" ifadeleri kullanıldı.

İKİ NÜKLEER SANTRALİN ELEKTRİK ŞEBEKESİ İLE BAĞLANTISI KESİLDİ
Rusya'nın düzenlediği füze saldırıları nedeniyle Khmelnytskyi Nükleer Santrali ile Güney Ukrayna Nükleer Santrali'nin ulusal elektrik şebekesi ile bağlantılarının kesildiği bildirildi. Ukrayna Yüksek Şurası Üyesi Oleksiy Honcharenko, Ukrayna'nın güneybatısındaki en büyük ikinci nükleer santral olan Güney Ukrayna Nükleer Santrali'nin güç ünitelerinde "acil durum kapatması" yapıldığının aktardı.

Khmelnytskyi Nükleer Santrali'ne yakın olan Netishyn şehrinin Belediye Başkanı, santralin güç ünitelerinin durdurulduğunu ve şehirde elektrik, su veya ısıtma olmadığını ifade etti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA