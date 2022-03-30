Video Dünya Suudi petrol tesisine gerçekleştirilen saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video
Suudi petrol tesisine gerçekleştirilen saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video

Suudi petrol tesisine gerçekleştirilen saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video

30.03.2022 | 15:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Suudi petrol tesisine gerçekleştirilen saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:49
Suudi petrol tesisine gerçekleştirilen saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video 30.03.2022 | 15:40
Lviv’de yeniden siren sesleri! Halk sığınaklara akın etti | Video 03:36
Lviv’de yeniden siren sesleri! Halk sığınaklara akın etti | Video 30.03.2022 | 14:54
Rusya, Ukrayna’nın elindeki S-300’leri böyle imha etti | Video 01:53
Rusya, Ukrayna’nın elindeki S-300’leri böyle imha etti | Video 30.03.2022 | 14:54
Azerbaycan’da 3 insan iskeleti bulundu | Video 00:08
Azerbaycan’da 3 insan iskeleti bulundu | Video 30.03.2022 | 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’ın Urgenç kentine geldi 02:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın Urgenç kentine geldi 30.03.2022 | 13:24
Hindistan’da polis karakoluna molotoflu saldırı | Video 00:39
Hindistan’da polis karakoluna molotoflu saldırı | Video 30.03.2022 | 13:12
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çinli mevkidaşı Wang ile görüştü | Video 01:31
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çinli mevkidaşı Wang ile görüştü | Video 30.03.2022 | 12:34
Rus ordusu Luhansk’ta yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü | Video 00:36
Rus ordusu Luhansk’ta yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü | Video 30.03.2022 | 11:09
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu | Video 00:17
Şanghay'da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu | Video 30.03.2022 | 09:40
Rusya’nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı | Video 02:20
Rusya’nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı | Video 30.03.2022 | 08:54
Odessa’da mayına basan 2 sivil hayatını kaybetti | Video 00:54
Odessa'da mayına basan 2 sivil hayatını kaybetti | Video 30.03.2022 | 08:54
Yılan adasında Rus gemisine rest çeken Ukraynalı askere madalya | Video 01:45
Yılan adasında Rus gemisine rest çeken Ukraynalı askere madalya | Video 30.03.2022 | 08:54
Rusya, Ukrayna’nın birçok kentine saldırılar düzenledi | Video 01:06
Rusya, Ukrayna'nın birçok kentine saldırılar düzenledi | Video 30.03.2022 | 08:52
Rusya, Harkov ve Sumi kentlerine ağır zırhlı araçlarla insani yardım gönderdi | Video 01:57
Rusya, Harkov ve Sumi kentlerine ağır zırhlı araçlarla insani yardım gönderdi | Video 30.03.2022 | 08:52
Son Dakika | Ukrayna Heyeti: Güvenlik garantilerinde anlaşamadık! | Video 12:21
Son Dakika | Ukrayna Heyeti: "Güvenlik garantilerinde anlaşamadık!" | Video 29.03.2022 | 15:10
Son Dakika: İstanbul’daki Barış Görüşmesi sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar | Video 02:53
Son Dakika: İstanbul'daki Barış Görüşmesi sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar | Video 29.03.2022 | 15:27
Son Dakika: Tarihi zirve sonrası Rusya’dan açıklama: Diyalog için Kiev ve Çernihiv’de savaş duracak! | Video 01:02
Son Dakika: Tarihi zirve sonrası Rusya'dan açıklama: "Diyalog için Kiev ve Çernihiv'de savaş duracak!" | Video 29.03.2022 | 15:46
Son Dakika: Tarihi zirve sonrası Ukrayna heyetinden açıklama: Tarafsız statüye geçersek yabancı askeri üs olmayacak! | Video 05:30
Son Dakika: Tarihi zirve sonrası Ukrayna heyetinden açıklama: "Tarafsız statüye geçersek yabancı askeri üs olmayacak!" | Video 29.03.2022 | 15:12
Nijerya’da 970 yolcunun bulunduğu trene saldırı: 1 ölü | Video 01:09
Nijerya’da 970 yolcunun bulunduğu trene saldırı: 1 ölü | Video 29.03.2022 | 14:29
Çekya’da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı | Video 01:30
Çekya’da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı | Video 29.03.2022 | 13:02

Husilerin Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait tesislere düzenlediği saldırının görüntüleri yayınlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yemen'deki İran destekli Husilerin 25 Mart'ta Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait Cidde kentindeki tesislere gerçekleştirdiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Petrol deposundaki iki tankın vurulduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırıyla birlikte tanklardan alev yükseldiği görülürken, saldırının ardından can kaybı bildirilmedi. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın lojistik noktalarına sık sık saldırılar düzenliyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA