Suudi petrol tesisine gerçekleştirilen saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Lviv’de yeniden siren sesleri! Halk sığınaklara akın etti | Video 30.03.2022 | 14:54
01:53
Rusya, Ukrayna’nın elindeki S-300’leri böyle imha etti | Video 30.03.2022 | 14:54
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Azerbaycan’da 3 insan iskeleti bulundu | Video 30.03.2022 | 14:54
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın Urgenç kentine geldi 30.03.2022 | 13:24
00:39
Hindistan’da polis karakoluna molotoflu saldırı | Video 30.03.2022 | 13:12
01:31
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çinli mevkidaşı Wang ile görüştü | Video 30.03.2022 | 12:34
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Rus ordusu Luhansk’ta yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü | Video 30.03.2022 | 11:09
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Şanghay'da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu | Video 30.03.2022 | 09:40
02:20
Rusya’nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı | Video 30.03.2022 | 08:54
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Odessa'da mayına basan 2 sivil hayatını kaybetti | Video 30.03.2022 | 08:54
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Yılan adasında Rus gemisine rest çeken Ukraynalı askere madalya | Video 30.03.2022 | 08:54
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Rusya, Ukrayna'nın birçok kentine saldırılar düzenledi | Video 30.03.2022 | 08:52
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Son Dakika | Ukrayna Heyeti: "Güvenlik garantilerinde anlaşamadık!" | Video 29.03.2022 | 15:10
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Nijerya’da 970 yolcunun bulunduğu trene saldırı: 1 ölü | Video 29.03.2022 | 14:29
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Çekya’da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı | Video 29.03.2022 | 13:02
Husilerin Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait tesislere düzenlediği saldırının görüntüleri yayınlandı.