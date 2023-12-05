5 bin TL ikramiye hesaplara ne zaman yatacak? | Video

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Çalışan emekliye 5 bin TL teklifinin meclisten geçmesinin ardından ertesi hafta hesaplara yatması bekleniyor.