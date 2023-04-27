AKKUYU NGS'de nükleer yakıt dönemi başlıyor! Tek başına İstanbul'un elektriğini karşılayabilecek | Video

Karadeniz gazının devreye alınması sonrası Türkiye enerjide bağımsızlık yolunda önemli bir adımı daha atıyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali için tarihi gün geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Akkuyu NGS'ye ilk nükleer yakıt verilecek. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da imzasını taşıyan dev projede yakıtın tesliminden sonra yapılacak ön testlerin ve hazırlıkların ardından ilk ünite devreye alınacak. Bakan Dönmez, "Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Yani tüm İstanbul'un elektriğini burada üreteceğiz" dedi.