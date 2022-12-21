Bakan Nebati'den büyüme mesajı! "G20 ülkeleri arasında pozitif ayrıştık" | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde Türkiye'nin pozitif ayrıştığını dile getiren Bakan Nebati, "Türkiye ekonomi modeli ile son 1 yılda pozitif ayrıştık. G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmayı sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde Türkiye'nin pozitif ayrıştığını dile getiren Bakan Nebati, "Türkiye ekonomi modeli ile son 1 yılda pozitif ayrıştık. G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmayı sürdürdük." ifadelerini kullandı.