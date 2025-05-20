Moody’s ABD’nin kredi notunu düşürdü! Piyasalar nasıl etkilenir? | Video
Moody’s, geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’nin borcunu Aaa’dan Aa1’e düşürdü. Söz konusu gelişmenin etkisiyle ABD vadeli işlemleri yeni haftaya ekside başladı.
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