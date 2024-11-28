Papara’dan tüketime değil yatırıma teşvik eden kampanya: Altın Cuma 28.11.2024 | 15:17 Türkiye’nin lider finansal teknoloji şirketi Papara, alışveriş harcamalarının zirve yaptığı ‘Black Friday’ dönemine ‘Altın Cuma’ kampanyası ile damga vuruyor. 29 Kasım Cuma günü boyunca Papara’dan 1 grama kadar altın alan kullanıcılar, alım miktarlarının 5 katı kadar gümüş kazanacak. VİDEO DEVAM EDİYOR

Her yıl Kasım ayında büyük bir alışveriş çılgınlığına sahne olan Black Friday, bu yıl Papara ile bambaşka bir boyut kazanıyor. Türkiye'nin lider finansal teknoloji şirketi Papara, 'Black Friday değil, Altın Cuma' sloganıyla bir kez daha ezberleri bozarak kullanıcıları daha bilinçli harcamalara ve tasarrufa teşvik ediyor.

"Bu yıl sepete ekleme, yatırım hesabına altın ekle!" diyen Papara, 'Altın Cuma' kampanyası ile 29 Kasım'da 1 grama kadar altın alan kullanıcılarına alım miktarlarının 5 katı kadar gümüş kazandıracak.

Markaların sorumlu pazarlama adımları bireylerin finansal sağlığını destekliyor

Son yıllarda popülerleşen 'doom spending' kavramı, ekonomik belirsizlik ve stres ortamında kontrolsüzce ihtiyaç dışı ve ve lüks harcamalara yönelimi ifade ediyor. Türkiye'de de bu eğilim giderek yaygınlaşırken, bireylerin finansal anlamda güçlenmesi için sorumlu tüketim ve bütçe yönetimi konusunda bilinçlenmesi büyük önem taşıyor.

21 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşan Papara, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle Türkiye'de finansal alışkanlıkların dönüşümüne öncülük ediyor. Yatırım ürünleriyle son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Papara, tüketim harcamalarının zirve yaptığı Black Friday döneminde, bir sorumlu pazarlama örneği olarak dikkat çeken Altın Cuma kampanyasıyla, tüketim yerine yatırıma teşvik ederek harcama döngüsüne alternatif bir yol çiziyor.

"Kullanıcılarımızın parasına değer katacak ürün ve hizmetler geliştirmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz"

Kampanyanın "Bu yıl sepete ekleme, yatırım hesabına altın ekle!" mottosu ile hayata geçirildiğini belirten Papara Pazarlama Lideri Perin Saraoğlu, "Papara kullanıcı odaklı bir marka. Kullanıcının iyiliği ve faydası için olan her çözümün Papara için de iyi olduğuna inanıyoruz. Sunduğumuz hızlı, kolay, hesaplı ve keyifli finansal ürünlerle 21 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşırken, herkesin parasını daha iyi yönetmesine ve parasına değer katmasına katkı sağlamayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Her yaştan kullanıcımızın beklenti ve ihtiyaçlarına hitap etmeyi başaran bir marka olarak, ezberleri bozan yenilikçi ürünler ve kampanyalar sunmayı seviyoruz" dedi.

Altın Cuma'da Papara'dan altın al, 5 katı gümüş kazan

Papara'nın Altın Cuma kampanyası kapsamında, kullanıcılar 29 Kasım Cuma günü Papara Kıymetli Madenler Hesabı üzerinden 1 grama kadar altın aldıklarında, alım miktarlarının 5 katı kadar gümüş kazanacak. Kampanya, 29 Kasım 00:00'da başlayıp 23:59'da sona erecek ve kazanılan gümüş, 2-6 Aralık tarihleri arasında kullanıcıların hesaplarına aktarılacak. Kampanyadan 21 milyonu aşkın mevcut Papara kullanıcısı ile birlikte yeni hesap açan kullanıcılar da yararlanabilecek.

Papara kullanıcısı olmak ve Altın Cuma kampanyasından faydalanmak isteyenler, Papara'yı mobil cihazlarına uygulama mağazalarından indirerek ücretsiz Papara hesabı açabiliyor. Hesabını doğrulayan kullanıcılar, ücretsiz Kıymetli Madenler Hesabını saniyeler içinde açarak anında işlem yapabiliyor. Papara'nın 29 Kasım Cuma günü hayata geçireceği Altın Cuma kampanyası hakkında tüm detaylar ve koşullar Papara Blog'da yer alıyor.