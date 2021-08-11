SON DAKİKA: 2021 - 2022 kamu işçi maaş zammı belli oldu! Kim ne kadar zam aldı? ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5
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Son dakika haberleri... 2021 - 2022 kamu işçi maaş zammı açıklandı! Kamu işçileri ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon oranında maaş zammı alacak.