Son Dakika: Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: "Masamızda sadece bir formül var" | Video

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yeni bir açıklama geldi. Şu an masada sadece bir tane EYT formülünün olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor. Bu doğru değil." ifadelerini kullandı.