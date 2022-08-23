Son Dakika: Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: "Masamızda sadece bir formül var" | Video
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EYT SON DAKİKA: EYT yasası için en net tarih! Bakan Bilgin açıkladı | Video 11.08.2022 | 11:42
Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yeni bir açıklama geldi. Şu an masada sadece bir tane EYT formülünün olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor. Bu doğru değil." ifadelerini kullandı.