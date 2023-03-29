Aile 4. Bölüm TEK PARÇA İZLE | Düğünde Şok Eden Olay!

Aile'nin 4. Bölümünde; İlişkileri büyük bir çıkmaza giren Aslan ve Devin, kendilerini ayrılığın eşiğinde bulurlar. Karşı koyamadıkları hisleriyle nihayet yüzleştiklerinde ise barışmak kaçınılmaz olurken; ikili evlilik için ilk adımlarını atar. Ancak hazırlanan evlilik sözleşmesine karşılık, Devin’in de bir şartı vardır. Tek ve büyük bir şart… Ani evlilik haberi çiftlikte büyük yankı uyandırır. En büyük korkusuyla karşı karşıya kalan Hülya, bu düğünü engellemek için en güçlü kozunu devreye sokar: Aslan’la ayrı oldukları dönemde Devin’i terapiye ikna eden Cihan. Şüphesiz ki Cihan, bu düğünün en önemli konuklarından biri olacaktır. Diğer taraftan İbo, çiftlikteki güvenlik açığını bahane edip aile üstünde hakimiyet kurmaya çalışır. Aslan tarafından oyuna getirildiğini anlayan Ati ise Aslan’ın karşısına çıkar. Şimdi hem İbo hem de Ati, Aslan için pimi çekilmiş birer bombadır. Ve sonunda… Soykan çiftliğinde davullar, zurnalar çalınmaya başlar! Devin ve Aslan hayatlarını birleştirirken düğünde meydana gelen beklenmedik bir olay Devin’i, artık bir parçası olduğu Soykan ailesinin karanlığıyla tanıştırır. Aile dizisinin son bölümünü https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/aile-sezon-1-bolum-4-izle/110652 adresinden izleyebilirsiniz.