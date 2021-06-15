atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle

atv’de ekran macerasına başlamaya gün sayan Kalp Yarası’nın ilk bölümünden görüntüler izleyici ile buluştu.

Merakla beklenen atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası'nın yeni tanıtımı yayınlandı. Zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay-Antakya'da geçen çarpıcı bir öyküyü ekranlara taşıyacak dizinin yeni fragmanıyla beklenti zirveye ulaştı.

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alacak dizinin yeni tanıtımı sosyal medyanın en çok izlenenleri arasında yer aldı.

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

Sezonun en iddialı, en coşku dolu yapımlarından biri olacak Kalp Yarası, genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile çok konuşulacak.