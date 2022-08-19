Duy Beni 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Yaz sezonuna damgasını vuran yeni dizi "Duy Beni" sıra dışı hikayesi ve güçlü kadrosuyla her perşembe 20:00'de ekranlara geliyor. Merakla takip edilen Duy Beni 8. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Duy Beni dizisi 8. bölüm yeni fragmanı.

Duy Beni 7. Bölüm TEK PARÇA FULL İZLE