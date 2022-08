Duy Beni 7. Bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Yaz sezonuna damgasını vuran yeni dizi "Duy Beni" sıra dışı hikayesi ve güçlü kadrosuyla her perşembe 20:00'de ekranlara geliyor. Merakla takip edilen Duy Beni 7. bölümü yayınlandı. Duy Beni 7. bölüm tek parça kesintisiz full olarak haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz. Kanat’ın başına gelen kaza herkesi derinden sarsmıştır. Haberi alan Ekim, ilk kez Kanat’ı kaybetme korkusu yaşar ve içinde sakladığı duygularla yüzleşir. Ekim, her ne kadar kapılıp gitse de göz ardı edemeyeceği bir gerçek vardır: Leyla! Bu durumun farkında olan Kanat, durumu tamamen değiştirecek bir hamle yapmaya karar verir. Kanat’ın ölümden dönmesiyle derinden sarsılan biri daha vardır. Suna, ailesini korumak için radikal ve tehlikeli bir karar alır. Polis kaza olayıyla ilgili çok önemli bir gelişme kaydeder. Melisa ve Ozan, Halil’in kaza günü çektiği videoyu öğrenirler. Videoyu Halil’in elinden alabilmek için bir plan yaparlar. Melisa ve Ozan, Halil’le uğraşırken çok daha büyük bir oyun kuran biri vardır. Fikret, kurduğu oyunla kaza meselesini tamamen kapatacak ve kendi hayatını garantiye alacaktır. Fakat her oyunda bir kazanan bir kaybeden olduğu gibi, bu oyuna da bir kurban gerekmektedir.

DUY BENİ 7. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE

Duy Beni 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video