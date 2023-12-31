"Yıldızlar Bana Uzak" bu akşam ilk bölümüyle atv’de | Video

atv’nin izleyicileri ekran başına kilitleyecek yeni dizisi ‘Yıldızlar Bana Uzak, bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı’nın paylaştığı dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Usta oyuncular Gürkan Uygun ve Murat Daltaban’ın da yer aldığı dizide, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir rol alıyor. Saat 20:00'de başlayacak olan dizinin konusu ise şöyle: Kadir ve Aslı'nın aşkı unutulacak ya da zamana yenilecek bir aşk değildir. Sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibidir. Ama Kadir’in hapse girmesi hem de Aslı’nın babasının katili olarak hapse girmesi bütün güzel anıların yitip gitmesine yol açar. Aslı bu darbenin etkisiyle savrulurken; Kadir’in artık tek bir amacı vardır. Masumiyetini ispatlamak ve hapishanede kendisine yol gösteren Yahya ile birlikte bu oyunu oynayan Varnalı ailesinden intikam almak…