Gönül Dağı 73. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Bizim oğlumuz katil değil!" | Video

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Baba son bölüm izle tek parça! Show TV Baba 20. bölüm full izle | VİDEO 19.10.2022 | 06:20
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Yargı 39. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Yeter ki yanımda olsun" | Video 14.10.2022 | 14:38
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Baba 19. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Polis babamı arıyor!" | Video 11.10.2022 | 16:54
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 22 Ekim Cumartesi akşamı 73. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı dizinin 73. bölüm fragmanı yayınlandı.