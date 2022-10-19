Video Fragman Gönül Dağı 73. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Bizim oğlumuz katil değil!" | Video
Gönül Dağı 73. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Gönül Dağı 73. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Bizim oğlumuz katil değil!" | Video

19.10.2022 | 16:03

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 22 Ekim Cumartesi akşamı 73. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı dizinin 73. bölüm fragmanı yayınlandı.

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