Aksaray merkeze mevsimin ilk karı yağdı
Aksaray’da dün gece ve sabah saatlerinde etkili olan yağmur yağışı gece yarısı yerini kar yağışına bırakırken mevsimin ilk karı merkeze düştü.
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