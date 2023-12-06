Akşener'den CHP çıkışı: "Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz" | Video
CHP ile yerel seçimlerde ittifaka kapıyı kapatan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yeni bir aşamaya geçtiklerini söyledi.ümü gösterip, sıtmaya razı eden, bu maskeli baloya, boyun eğmeyeceğiz" dedi.
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