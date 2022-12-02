Ataşehir Belediyesi personeli iş bırakma eylemi başlattı! Belediye Başkanı İlgezdi personeli tehdit etti | Video
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Geriye dönük ücretlerini almak amacıyla Ataşehir Belediyesi yönetimiyle toplantı yapan belediye çalışanları, belediyeden olumsuz yanıt alınca iş bırakma eylemi başlattı. Belediye bahçesinde bekleyen işçilerin yanına gittiği öğrenilen Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin ise personele “Hepinizden hesap soracağım” diyerek tehdit ettiği öğrenildi.