Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor! ayda 50 kitap okuyor: Aristo, J.J Rousseau, Bauman, Sokrates... | Video
D&R kitap mağazasında 10 yaşındaki Atakan'ın felsefe kitapları reyonu önünde çekilen sohbet videosu sosyal medyada olay oldu! Ayda 50 kitap okuyan 10 yaşındaki Atakan'ın Aristo, J.J Rousseau, Bauman, Sokrates, Eflatun ve felsefe üzerine yaptığı sohbet izleyenleri şaşırttı.
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