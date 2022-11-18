Bakan Çavuşoğlu İstiklal Caddesi'nde açıklama yaptı | Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının gerçekleştiği noktada açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, terör örgütlerini nerede olursa olsun temizlemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Bugün şu noktaya gelinceye kadar çok sayıda turist gördük. Uruguay'dan Malezya'ya kadar, Latin Amerika'dan Uzak Doğu Asya'ya kadar, her yerde turistler var. Türkiye'nin turizmi etkilendi demek istiyorlar. Aslında bir taraftan da Türkiye'ye gitmeyin demek istiyorlar. O anlamda da hedeflerine ulaşamamışlardır" dedi.