Bakan Kurum: "Kalıcı konutlarımızı tamamlayana kadar vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz!" | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde konteyner kentlerin ardından bin 280 adet yığma tuğladan inşa edilen geçici yaşam alanlarının da tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Bakan Kurum, “Kalıcı konutlarımızı tamamlayana kadar vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz” dedi.