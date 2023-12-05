Başkan Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret! Türkiye ve Katar arasında 12 anlaşma | Video
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a geldi. Başkan Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için atılan ve atılacak adımlar ele alındı. Öte yandan Türkiye ve Katar arasında 12 yeni anlaşma imzalandı.
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