Video Haber Başkan Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret! Türkiye ve Katar arasında 12 anlaşma | Video
Başkan Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret! Türkiye ve Katar arasında 12 anlaşma | Video

Başkan Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret! Türkiye ve Katar arasında 12 anlaşma | Video

05.12.2023 | 09:10

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a geldi. Başkan Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için atılan ve atılacak adımlar ele alındı. Öte yandan Türkiye ve Katar arasında 12 yeni anlaşma imzalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan Katar’a kritik ziyaret! Türkiye ve Katar arasında 12 anlaşma | Video 01:42
Başkan Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret! Türkiye ve Katar arasında 12 anlaşma | Video 05.12.2023 | 09:10
Başkan Erdoğan, EXPO 2023 fuar alanını ziyaret etti | Video 06:18
Başkan Erdoğan, EXPO 2023 fuar alanını ziyaret etti | Video 05.12.2023 | 08:34
Dilan Polat’ın evinde gözaltına alındılar… İkisi de sınır dışı edilecek 00:12
Dilan Polat’ın evinde gözaltına alındılar… İkisi de sınır dışı edilecek 05.12.2023 | 00:12
Tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 04:04
Tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 04.12.2023 | 22:18
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, İYİ Parti’nin kararını değerlendirdi 04:05
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, İYİ Parti’nin kararını değerlendirdi 04.12.2023 | 19:21
SON DAKİKA | İYİ Parti’den CHP’ye şok: Yerel seçim için işbirliğine hayır! 06:06
SON DAKİKA | İYİ Parti'den CHP'ye şok: Yerel seçim için işbirliğine hayır! 04.12.2023 | 19:18
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı 00:41
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı 04.12.2023 | 17:55
İsrail, MSF konvoyuna saldırdı: 2 ölü 01:59
İsrail, MSF konvoyuna saldırdı: 2 ölü 04.12.2023 | 17:55
Şiddetli poyraz nedeniyle balıkçı tekneleri Amasra Limanı’na sığındı 01:21
Şiddetli poyraz nedeniyle balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı 04.12.2023 | 17:55
Hindistan’daki selde 5 kişi öldü, araçlar sel sularına kapıldı 05:19
Hindistan’daki selde 5 kişi öldü, araçlar sel sularına kapıldı 04.12.2023 | 17:55
CHP ve İYİ Parti işbirliği olacak mı? | Video 02:45
CHP ve İYİ Parti işbirliği olacak mı? | Video 04.12.2023 | 15:28
Meral Akşener Özgür Özel’e ne cevap verecek? | Video 03:11
Meral Akşener Özgür Özel'e ne cevap verecek? | Video 04.12.2023 | 13:44
Marmara’daki deprem başka depremlere yol açar mı? Kandilli’den ilk açıklama | Video 07:10
Marmara'daki deprem başka depremlere yol açar mı? Kandilli'den ilk açıklama | Video 04.12.2023 | 13:17
Başkan Erdoğan: BM, Gazze’de akan kanı durdurmadı | Video 27:52
Başkan Erdoğan: "BM, Gazze'de akan kanı durdurmadı" | Video 04.12.2023 | 13:00
MİT’ten, PKK’nın Suriye’deki teknik cihaz ve dron sorumlusuna operasyon | Video 00:19
MİT’ten, PKK’nın Suriye’deki teknik cihaz ve dron sorumlusuna operasyon | Video 04.12.2023 | 12:10
5 aylık enflasyon farkı belli oldu! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? | Video 19:07
5 aylık enflasyon farkı belli oldu! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? | Video 04.12.2023 | 11:00
PKK’ya darbeler devam ediyor! 1’i kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz | Video 00:30
PKK'ya darbeler devam ediyor! 1’i kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz | Video 04.12.2023 | 08:57
Madrigal’in bateristi Sanlı Akgün’den Zulme sessiz kalmayın çağrısı 00:21
Madrigal'in bateristi Sanlı Akgün'den "Zulme sessiz kalmayın" çağrısı 04.12.2023 | 00:02
Fatih Sultan Mehmet Köprü’nde araç alev alev yandı 01:22
Fatih Sultan Mehmet Köprü’nde araç alev alev yandı 03.12.2023 | 23:10
Tanzanya’da sel ve heyelan: 47 ölü, 80 yaralı 00:30
Tanzanya’da sel ve heyelan: 47 ölü, 80 yaralı 03.12.2023 | 23:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA