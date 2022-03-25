Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşünde çok net S-400 yanıtı: "Bunların bütün işi ortalığı karıştırmak" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yurda dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin, 'Türkiye'nin vazgeçilmez bir müttefik' olduğunu gözler önüne serdiğini ifade etti. Erdoğan, Putin ve Zelenskiy'in 6 maddenin 4'ünde uzlaştıklarını da söyledi. Erdoğan, ABD ile yürütülen F-16'ların modernizasyonu süreci için Biden'ın olumlu yanıt verdiğini de sözlerine ekledi. Erdoğan, 'Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?' sorusuna da yanıt verdi.