Başkan Erdoğan’dan Yamanlar sakinlerine geçmiş olsun telefonu | Video

Başkan Erdoğan İzmir'deki yangın felaketinden etkilenen vatandaşlara seslendi. Telefon görüşmesinde her bir vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan "Evleri hasar görenleri yeni evlerine kavuşturacağız" dedi.