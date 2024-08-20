Başkan Erdoğan’dan Yamanlar sakinlerine geçmiş olsun telefonu | Video
Başkan Erdoğan İzmir'deki yangın felaketinden etkilenen vatandaşlara seslendi. Telefon görüşmesinde her bir vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan "Evleri hasar görenleri yeni evlerine kavuşturacağız" dedi.
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