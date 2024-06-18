Video Haber Bodrumdaki yangına erken müdahale edildi: Tatilciler o anları çekti
Bodrumdaki yangına erken müdahale edildi: Tatilciler o anları çekti

Bodrumdaki yangına erken müdahale edildi: Tatilciler o anları çekti

18.06.2024 | 20:56

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bağla ve Kızılağaç bölgelerinde ormanlık alana yakın ziraat ve zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bodrumdaki yangına erken müdahale edildi: Tatilciler o anları çekti 00:24
Bodrumdaki yangına erken müdahale edildi: Tatilciler o anları çekti 18.06.2024 | 20:56
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan açıklama! 00:57
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan açıklama! 18.06.2024 | 18:52
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı! 08:48
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı! 18.06.2024 | 18:44
Haşmet Babaoğlu | Kişisel bir sözlük: Barbarlar 02:44
Haşmet Babaoğlu | Kişisel bir sözlük: Barbarlar 18.06.2024 | 16:21
Okan Müderrisoğlu | Suriye-İdlib... Türk-Rus ilişkilerinin direkten döndüğü an 03:42
Okan Müderrisoğlu | Suriye-İdlib... Türk-Rus ilişkilerinin direkten döndüğü an 18.06.2024 | 16:19
Yavuz Donat | Suç ve ceza 08:02
Yavuz Donat | Suç ve ceza 18.06.2024 | 16:17
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:46
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 18.06.2024 | 10:59
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: “Mekke’de bir tek vatandaşımızı ihbar etmedik” | Video 02:24
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: “Mekke'de bir tek vatandaşımızı ihbar etmedik” | Video 18.06.2024 | 09:19
Başkan Erdoğan: “Türkiye, seçimler sebebiyle oluşan gerilimli atmosferi süratle geride bırakmalı” | Video 06:47
Başkan Erdoğan: “Türkiye, seçimler sebebiyle oluşan gerilimli atmosferi süratle geride bırakmalı” | Video 18.06.2024 | 08:50
Sarıyer’de otluk alanda yangın! Vali Gül duyurdu: Alevler kontrol altında 05:03
Sarıyer'de otluk alanda yangın! Vali Gül duyurdu: Alevler kontrol altında 18.06.2024 | 00:33
Son dakika! Başkan Erdoğan: İsrail utanç verici katliamlar yapıyor 12:23
Son dakika! Başkan Erdoğan: İsrail utanç verici katliamlar yapıyor 17.06.2024 | 19:32
Bakan Fidan: Bu savaş giderek Rusya ve Ukrayna arasındaki bir savaş olmaktan çıkıyor | Video 03:31
Bakan Fidan: "Bu savaş giderek Rusya ve Ukrayna arasındaki bir savaş olmaktan çıkıyor" | Video 17.06.2024 | 08:38
ABD Başkanı Biden sahnede dondu kaldı! İmdadına Obama yetişti 00:24
ABD Başkanı Biden sahnede dondu kaldı! İmdadına Obama yetişti 17.06.2024 | 00:44
Kurban pazarında zabıta ile tartışıp kendini astı, çevredekiler kurtardı; olay anı kamerada 00:36
Kurban pazarında zabıta ile tartışıp kendini astı, çevredekiler kurtardı; olay anı kamerada 16.06.2024 | 23:30
Aydın’da orman yangını 00:08
Aydın’da orman yangını 16.06.2024 | 18:39
Bercan Tutar | İslam dünyasının ‘yozlaşmış âlemi’ 04:28
Bercan Tutar | İslam dünyasının ‘yozlaşmış âlemi’ 16.06.2024 | 16:53
Haşmet Babaoğlu | Kişisel bir sözlük: Sevinç 02:38
Haşmet Babaoğlu | Kişisel bir sözlük: Sevinç 16.06.2024 | 16:49
Başkan Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı | Video 02:55
Başkan Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı | Video 16.06.2024 | 15:59
Bakan Güler, Hakkari’de Mehmetçikle bayramlaştı | Video 12:01
Bakan Güler, Hakkari'de Mehmetçikle bayramlaştı | Video 16.06.2024 | 15:21
Bakan Güler, Hakkari’de Mehmetçikle bayramlaştı | Video 12:01
Bakan Güler, Hakkari'de Mehmetçikle bayramlaştı | Video 16.06.2024 | 15:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA